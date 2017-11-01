Kocaeli Birlikspor yardımcı teknik kadroya emanet

Üst üste gelen yenilgilerin ardından önceki gün teknik direktör Cem Sinan Vergül’ün istifa ettiği Kocaeli Birlikspor, gözünü Pazar günü evinde oynayacağı Keçiörengücü maçına çevirdi. Zorlu maçın hazırlıkları önceki gün başladı. Vergül’ün istifasının ardından takımı yardımcı antrenörler Ömer Faruk Uzuner ve Ali Gürdal ile kaleci antrenörü Fırat Çakmak çalıştırdı. Alparslan Türkeş Stadı’ndoaki çalışmaya tüm futbolcular katıldı. Kırmızı-Beyazlı ekipte sarı kart cezalısı durumuna düşen Batuhan Boyoğlu ile Muhammed Özkal bu hafta yok.

NECİP ÖZTAŞ OLABİLİR

4 maçlık cezasını tamamlayan Emrecan Yıldızhan ise takımdaki yerin alabilecek. Başkan Erhan Yılmaz, bu haftaki maça yardımcı teknik kadroyla çıkacaklarını, muhtemelen önümüzdeki hafta içinde yeni teknik direktörü belirleyeceklerini söyledi. Yılmaz tercihlerinin yerli teknik adam olacağını da açıklamıştı. Kocaeli Birlikspor’da takımın başına getirilmesi düşünülen isimlerin başında daha önce bu kulübün alt yapı koordinatörlüğünü yapan, mevcut futbolcuları yakından tanıyan Necip Öztaş geliyor.