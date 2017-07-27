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Kocaeli Birlikspor’da iki gün izin

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Kocaeli Birlikspor’da iki gün izin
Yeni sezonun hazırlıklarında ilk etabını tamamlayan Kocaeli Birlikspor’da futbolculara iki gün izin verildi.

Kırmızı-Beyazlı ekip, bu sabah yaptığı çalışmadan sonra kamp dağıldı. Futbolcular Pazar günü akşam tesislerde toplanıp, ikinci etap çalışmalarına start verecek.

BU SABAH SON ÇALIŞMAYI YAPTI

İlk etap hazırlık kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan Kocaeli Birlikspor’da, moraller de yerinde. Bu sezon ilk kez sahaya çıkacak olan genç oyuncular, ilk etap çalışmalarında çok iyi performans gösterdiler.  Hazırlık maçlarında sahaya yansıtılan oyun karakteri ve antrenmanlardaki oyuncuların istekliliği teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

PAZAR GÜNÜ TOPLANACAK

Kırmızı-Beyazlı ekipte önceki sabah Turgutlu maçında uzun süre oyunda kalan oyuncular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise normal antrenman yaptı. Akşam ise futbolcular 5’e 2 oyununun ardından hızlı hücum çalıştı. Antrenman sonrası mangal keyfi yapan oyuncular bu sabah son kez çalıştı, 30 Temmuz Pazar günü toplanmak üzere izne çıktı. Pazar günü tesiste yeniden kampa girecek olan Kırmızı-Beyazlı ekip,  2 Ağustos’ta Afyon kampına gidecek.

 

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