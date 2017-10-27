Kocaeli Birlikspor’da Kastamonu provası

Futbolcuların kazanma hırsı dikkat çekerken pazar oynanacak maçın hakemleri ve takımın seyahat programı da belli oldu.

KAZANMAK İSTİYORLAR

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 10.hafta karşılaşmasında pazar saat 14.30’da Kastamonu Gazi Stadı’nda Kastamonuspor 1966’ya konuk olacak Kocaeli Birlikspor hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Önceki gün Alparslan Türkeş Stadı’nda topla ısınma yaparak antrenmana başlayan Kırmızı-Beyazlılar ardından dar alanda kurallı oyun çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise çift kale maçla Kastamonuspor maçının provasını yapan temsilcimizde futbolcuların isteği ve hırslı dikkat çekti.

YARIN YOLA ÇIKIYORLAR

Yarın sabah tesislerden hareket ederek karayoluyla Kastamonu’ya gidecek olan Kocaeli Birlikspor Armoni Park Otel’de konaklayacak. Öte yandan maça İstanbul bölgesinden hakem triosunun atandı. Karşılaşmada B klasman hakem Tolga Ahmet Kalaycı düdük çalacak. Kariyerinde 58 maça çıkan Kalaycı 393 sarı, 44 de kırmızı kart gösterdi. Bu sezon 3.kez 2.lig maçına çıkacak olan Kalaycı’nın yönettiği iki maçı da ev sahibi takım kazandı, 13 kez sarı, 1 kez de kırmızı kartını kullandı.