2.Lig Beyaz Grup’ta haftayı iç saha beraberliğiyle geçirip liderlik yarışında çok önemli iki puan kaybı yapan Kocaeli Birlikspor’da moraller bozuk.

Teknik sorumlu Fatih Akyel maçla ilgili değerlendirmesinde, “Özellikle ilk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık. Rakip bizi oyundan çok soğuttu. Oyun çok durdu. Kendilerini çok yere bırakıp oyunu soğuttular. 2-3 tane net gol pozisyonumuz var. Ama rakibe de o kadar pozisyon verdik. Kontra ataktan bizi yakaladılar. Bugün onlar da kazanabilirdi. Kazansak çok iyi olacaktı ancak 1 puan da kötü değil. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin” dedi.

BU HAFTA BUCASPOR’A KONUK OLACAK

Akyel geçmiş maçlara göre daha az pozisyonlara girmeleriyle ilgili olarak, “Rakibin defansta fizikli oyuncuları vardı ve 5-6 oyuncu defanstan hiç çıkmadı. Bizim şanssızlığımız; Ofspor’u yenen bize geliyor. Oradan 3 puan alan bizden 1 puan almaya oynuyor” dedi. Teknik patron Akyel yarıştaki rakiplerinin kazanmasıyla dördüncü sıraya gerilediklerini belirterek, “Bizim için kötü bir hafta oldu ancak moral bozmayacağız. Sonuçta rakiplerimizle maçlarımız var. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız” dedi. Öte yandan temsilcimiz Pazar günü İzmir’de oynayacağı Buca maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

