Kocaeli Birlikspor'da şok istifa!

Kulüp başkanı Erhan Yılmaz, “Bırakmasını istemezdim. Kapımız ona her zaman sonuna kadar açık” dedi

SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’da beklenmeyen ayrılık yaşandı. Kastamonuspor deplasmanından puansız dönen ve ligde son 4 haftadır puan alamayan Kırmızı-Beyazlılar’ın teknik direktörü Cem Sinan Vergül görevinden istifa etti. Takıma ve kulübe bundan sonraki süreçte başarı dileyerek görevini bırakan Vergül olumsuz sonuçların sorumluluğunu üstlendi.

BIRAKMASINI İSTEMEDİM

Kulüp başkanı Erhan Yılmaz ise istifanın ardından şu sözleri söyledi: “Cem hocaya gerçekten teşekkür ediyorum. Bize gerçek manada çok katkı verdi. Hocalık şansı ve oyuncuların bireysel hatalarından kaynaklı sorun yaşadı. Ben bırakmasını istemezdim. Kendisi o heyecanını kaybettiğini, geleceğe dair takıma bir şey veremeyeceğini söyledi. Bu noktada bize bir şey demek kalmıyor. İstifasını kabul ettik. Her ayrılık insanı üzüyor.

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK

Biz Cem Sinan’ı sadece hoca olarak değil, ağabey, arkadaş, dost olarak takıma getirdik. Her zaman bizim yanımızda olacağından şüphemiz yok. Bizim kapımız Cem Sinan’a sonuna kadar açıktır. İnşallah şartların daha eşit ve adil olduğu düzende kendisiyle tekrar çalışmayı ümit ediyorum. Hiç hak etmediği ortamda çalıştı. Kesinlikle gelecek vaat eden bir hoca. Futbolun içinden gelen biri olarak çalışmalarını yakından takip ettim. Geleceği parlak bir hoca. Tabi ülkemizde bunlara mı bakılıyor! Belirli kriterler var maalesef. İnşallah hocalık şansı yanında olur ve şartları adil olan bir yerde çalışır. Kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”.

İSTİFA BEKLENMİYORDU

Teknik ekip ve yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili olarak da “yerli hoca” vurgusu yapan kulüp başkanı Erhan Yılmaz, “Teknik ekibi parça parça kurduk. İstifa çok ani oldu. bugün geliştiği için bir çalışmamız henüz yok. Mutlaka bir hocayla anlaşacağız. Belki 1-2 hafta bu teknik ekiple devam edeceğiz. Bu arada yeni hoca için çalışmamızı yapacağız. Benim için hocanın içerden ya da dışardan olması fark etmiyor.

YERLİ HOCADAN YANA

Bu memleketin çocuklarında yetenek var. Yeter ki onlara güvenilsin, inanılsın. 32 yaşında biri 18-20 yaşındaki çocuklara sahip çıkıyorsa bu memleketin hocalarına da sahip çıkacaktır. Keşke mülki amirler de sahip çıksaydı, daha güzel olurdu. Bu takım görmezlikten gelinmese de sahip çıkılsa. Ben yerli hocadan yanayım. Yönetim kurulunda istişare yapacağız. Analizlerimizi yapacağız. İzmitli hocalara sahip çıkacağız. Onlara bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum” sözlerini kaydetti.

