Kocaeli Birlikspor’dan önemli uyarı: Sakın inanmayın

Kocaeli Birlikspor yönetimi, dolandırıcılık hususunda alt yapı sporcu verilerini uyaran bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, bazı kişilerin kulüp adına sporcu velilerini arayıp seçme yapılacağını ve banka hesabına para yatırması gerektiğini söylediği belirtilerek, “Olayın kulübümüzle ilgili yok. Kocaeli Birlikspor olarak seçme yapmayacağız. Dolandırıcılık konusunda sporcu velileri dikkatli olsun” denildi. Birlikspor yönetiminin açıklaması şöyle:

“Kamuoyuna ve Basına; Kocaeli Birlik Spor Kulübü olarak; kurumumuza gelen telefonlardan öğrendiğimiz dolandırıcılık hususunda sporcu velilerinin dikkatli olmaları adına bu açıklamayı yapma gereği duymaktayız. Edindiğimiz bilgilere göre; kimlikleri henüz belli olmayan kişiler tarafından sporcu velileri aranarak kulübümüzde oyuncu seçmesi yapılacağı, katılmak için verdikleri banka hesap numarasına bir miktar para yatırmaları halinde çocuklarının geleceğinin parlak olacağı söylenmektedir. Verdikleri hesap numarasına para yatırılması konusunda ısrarcı olunması üzerine durumdan şüphelenen bazı veliler Alt Yapı Koordinatörlüğü’müze ve kulüp yönetimimize ulaşarak durumu anlatmışlardır.

Piyasada çeşitli dolandırıcılık yöntemleri kullanılarak vatandaş mağdur edilmektedir. Bu tuzaklardan bir tanesi de Kulübümüzün adı kullanılarak yapılmak istenmektedir. Kocaeli Birlik Spor Kulübü olarak kulübümüzde oyuncu seçmesi yapılmayacağını, oyuncu daveti konusunda hiçbir velinin kulübümüz tarafından kesinlikle aranmayacağını belirtmek isteriz. Kulübümüze oyuncu davetinin Alt Yapı Koordinatörlüğümüzün ve Oyuncu İzleme Birimimizin tasarrufunda, antrenörlerimizin daveti ve yönetimimizin onayıyla yapıldığını, “seçme” adı altında bir organizasyonumuz olmadığını, “böyle bir organizasyon yapma kararı aldığımızda duyurusunu kulübümüzün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuracağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Sporcu velilerinden bu konuda hassas davranmalarını, kendilerini arayıp para isteyen ve yanlış yönlendiren kişi ya da kişileri güvenlik güçlerine ihbar etmelerini rica ederiz”