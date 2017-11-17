Kocaeli Birlik, Tokat’ı ağırlıyor 

13.30’DA BAŞLAYACAK

2.Lig Kırmızı grupta yer alan ve tam 7 haftadır puan yüzü göremeyen Kocaeli Birlikspor yarın Tokatspor’u ağırlayacak. Kırmızı-Beyazlılar puan hasretine yarın son vermeye çalışacak. Teknik sorumlu Ali Gürdal, son iki haftada güçlü rakipler karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Tokatspor karşısında artık istediğimizi almak istiyoruz. Takımıma güveniyorum” dedi. Orta sıralarda yer alan Tokatspor dışarıdaki 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Temsilciliğimizde sakat veya cezalı yok. Emirhan Subaş ceza sınırında bulunuyor. Alparslan Türkeş Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak maçı İzmir bölgesinden Davut Çelik yönetecek.

