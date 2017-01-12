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Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) kongre yaptı: KOBİDOS’ta Başkan Anaç

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Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) kongre yaptı: KOBİDOS’ta Başkan Anaç
İlimizde bisiklet severler ile doğa tutkunların buluştuğu seçkin kulüplerden Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri yeni yönetimini belirledi. KOBİDOS’ta tek liste ile gidilen seçimde Cengiz Anaç Başkanlığa seçildi.

BOZDEMİR ADAY OLMADI

İl genelinde 180 dolayında sporcusu bulunan KOBİSDOS bisiklet, triatlon, karate ve dağcılık branşlarında faaliyet gösteriyor. Üç yılda bir yapılan Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü’nün 2. Olağan Genel Kurulu önceki gün Şehit Polis Recep Topal Spor Salonu’nda yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde divan kurulu başkanlığını dernek eski başkanı aynı zamanda Bisiklet İl Temsilcisi olan Mehmet Bozdemir üstlendi.

TEK LİSE İLE SEÇİME GİDİLDİ

Olağan Genel kurulda üyeler gündem gereği 2014-2015-2016 yıllarına ait bütçeleri okuyarak oy birliği ile ibra etti. Kongrede KOBİSDOS üyeleri Cengiz Anaç başkanlığındaki yeni yönetime 3 yıllığına görev verdi. Dilek ve temennilerde konuşan eski Başkan Mehmet Bozdemir, “İl Temsilcisi olarak da görev yaptığım bisiklet sporunun ilimizde gelişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yeni yönetimde görev alan arkadaşlarımıza da başarılar dilerim” dedi.

ANAÇ, “KULÜBÜMÜZÜN İSMİNİ GENİŞ KİTLELERE DUYURACAĞIZ”

Bayrağı devralmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Anaç, “Bugüne kadar bisiklet ve doğa sporu sevenlerin buluşma adresi olan bu kulübe katkı ve emek veren KOBİDOS üye ve yöneticilerine öncelikle teşekkür ederim. Üyelerimizin tavsiye ve önerilerini dikkate alarak el birliği ile kulübümüzün ismini daha çok duyurmayı hedefliyoruz. Bu anlamda yeni projelerimizle başarı çıtamızı yükseltmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Buna herkesin destek vereceğine inancım tamdır” dedi.

YÖNETİM ASIL ÜYE
 1 ) Cengiz Anaç
 2 ) Nurten Aktaş
3 ) Sinan Pestil
4 ) Ali Osman Kanyılmaz
5 ) Mehmet Ali Asan

YÖNETİM YEDEK ÜYE
 1 ) Aykut Kalkan
 2 ) Ramazan Aydemir
 3 ) Erol Seyhan
 4 ) Adnan ÖZZAİM
 5 ) Ferruh Simsek

DENETİM ASIL ÜYE
 1) Aydın YAVUZ
 2) Hakan AKOL
 3) Tuğberk Atar

DENETİM YEDEK ÜYE
 1) Murat Çağlayan
 2) Yıldıray Yıldız
 3) M.Egemen CANDAN

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