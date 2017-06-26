Kocaeli Büyükşehir açıkladı: Sayı 39'u buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana İzmit Körfezi’nin çevresinde 39 adet sahil parkını halkın hizmetine sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana kent genelinde 39 adet sahil düzenlemesini hayata geçirdi. Kocaeli halkı, İzmit Körfezi kenarında aileleriyle beraber piknik yapabilecekleri, sağlıklı yürüyüşler gerçekleştirecekleri sahil düzenlemelerine kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından 13 yılda 39 adet sahil parkı İzmit Körfezi’nde hayata geçirildi. Sahil parkları Kocaelililerin aileleriyle, dostlarıyla ve il dışından gelen misafirleriyle sohbet edebilecekleri, piknik yapabilecekleri alanlar haline geldi.