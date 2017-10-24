Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev eşyası satın alacak 

ALINACAK EŞYALAR

Büyükşehir Belediyesi, 100 adet çamaşır makinası, 250 adet buzdolabı, 120 adet set üstü ocak, 50 adet mini buzdolabı, 500 adet çekyat ile 80 adet halı satın alacak. İhale, 15 Kasım günü saat 09.30’da. İhaleyi kazanan firma, 15 gün içinde malları Büyükşehir Belediyesi deposuna teslim edecek. Büyükşehir Belediyesi bu eşyaları 2018 yılı içinde sosyal yardım amaçlı ihtiyaç sahiplerine verecek.



