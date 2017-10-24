Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev eşyası satın alacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ev eşyası satın alma ihalesi açtı.
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ALINACAK EŞYALAR
Büyükşehir Belediyesi, 100 adet çamaşır makinası, 250 adet buzdolabı, 120 adet set üstü ocak, 50 adet mini buzdolabı, 500 adet çekyat ile 80 adet halı satın alacak. İhale, 15 Kasım günü saat 09.30’da. İhaleyi kazanan firma, 15 gün içinde malları Büyükşehir Belediyesi deposuna teslim edecek. Büyükşehir Belediyesi bu eşyaları 2018 yılı içinde sosyal yardım amaçlı ihtiyaç sahiplerine verecek.
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Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ev eşyası
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