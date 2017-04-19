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Kocaeli Büyükşehir’de bu yerler kiralandı

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Kocaeli Büyükşehir’de bu yerler kiralandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantısı bugün Gökmen Mengüç başkanlığında yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında yeni seçilen Encümen üyeleri Hasan Ayaz, Ahmet Karaaslan, Mehmet Demir, M.Ali Karaaslan ve Nihat Değer ilk kez toplantıya katıldı. 

Encümen toplantısında 2 taksi durak yeri, 2 süs bitkisi üretim alanı ve 1 spor tesisinin kiralama ihalesi yapıldı. Sekapark Spor Tesisi Hizmet Binası kafeteryası ihalesine istekli çıkmadı.

Başiskele Yeşilyurt Mahallesi Serdar Kalıcı Konutları Mevkii Spor Tesisleri için açık teklif ihaleye sadece Fevzi Açıkgöz katıldı; yıllık, 31 bin TL muhammen bedelli ihaleyi 32 bin TL ile kazandı.

Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi İzmit Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önü Yürüyüş Yolu Kenarı Taksi Durak Yeri için yapılan açık teklif ihaleye Sezai Denli katıldı.  Aylık 1000 TL muhammen bedelli ihaleyi 1075 TL ile kazandı. İzmit Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı 175-1 No’lu adreste Taksi Durak Yeri ihalesine Hakan Acar katıldı. Aylık muhammen bedeli 350 TL olan ihaleyi 375 TL ile kazandı.

Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Yeni Hal Tesisleri arkası 1. Grup Parseller Fidanlık ve Süs Bitkileri Üretim Alanı açık teklif ile ihale edildi. İhaleye Süs Bitkileri Üreticileri Birliği adına katılan Celal Ürgün ve Salih Sinanoğlu katıldı. Aylık 19 bin 500 TL muhammen bedelli ihaleyi 19 bin 600 TL ile kazandı. Aynı alanda 2.Grup Fidanlık Parseller Fidanlık Süs Bitkileri Üretim Alanı açık teklif ihalesine Başiskele Tarımsal Kalkınma Kooperatifi adına Necdet Özkaraaslan ve Selman Özkaraaslan katıldı. Aylık 20 bin 700 TL muhammen bedelli ihaleyi 20 bin 800 TL ile kazandı. Encümende bazı ilçelerde çeşitli kamulaştırma talepleri onaylandı. 
 
 

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