Kocaeli Büyükşehir’de görev değişikliği

Kocaeli Emniyeti Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğünden emekli olduktan sonra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde İhtisas Zabıta Müdürü olarak göreve başlayan Eyüp Deveci koltuğunu bıraktı.

Deveci’nin yerine zabıta kökenli, eski özel kalem çalışanlarından, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı İdari İşler Müdürü Volkan Akbaş getirildi.

Turan Özcan’ın uzun süredir müdürlüğünü yürüttüğü Trafik Zabıta Şube Müdürlüğüne ise, birim amirlerinden Uğur Demir getirildi. Daire başkanlığına bağlı 4 şube müdürlüğünden; Güvenlik Şube Müdürü Erhan Kaya ile Zabıta Şube Müdürü Ali Kemal Dural ise görevlerine devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı’nda yaşanan bu gelişmelerin ardından bugün yeni bir atama daha gerçekleşti. Sekapark’ta güvenlik amiri olarak görev yapan Tahir Şanlı, bundan böyle Zabıta Daire Başkanlığı Güvenlikten Sorumlu Denetim Amirliği görevini yürütecek.