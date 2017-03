Kocaeli Büyükşehir'de imzalar atıldı 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU’da çalışan toplam bin 551 işçiyi ilgilendiren eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla tamamlanmasının ardından imzalar da atıldı.

Belediyesi'nde çalışan 879, İSU Genel Müdürlüğü'nde çalışan 672 olmak üzere toplam bin 551 işçiyi kapsayan Toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olacak. Sözleşme kapsamında çalışanların ücretlerine birinci yıl için yüzde 10, ikinci ve üçüncü yıllarda ise enflasyon artı 1 puan zam yapıldı. Sosyal yardımlara da aynı oranda zam yapıldı. Antikkapı restoranda gerçeklesen imza törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyükşehir Genel Sekreteri Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Yerel Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun, Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, Büyükşehir ve İSU’da çalışan çok sayıda işçi katıldı.

UZLAŞMA KÜLTÜRÜNE KATKI

İmza töreninde konuşan Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, “Önemli ve anlamlı bir gündeyiz. Burada bulunuşumuz işçi arkadaşlarımız içindir. Bu bakımdan bu toplu iş sözleşmesinin değeri büyüktür. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum göz önüne alındığında toplu sözleşmemizin önemi anlaşılmaktadır. Bu sözleşmenin imzalanmasında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu toplu iş sözleşmesinin bir anlamı da uzlaşma kültürüne katkı sağlamasıdır. Bu birlikteliği ortaya koymaktan gurur duyuyoruz. İşimizi güvence altına almak, haklarımızı alabilme ve iş yerinde kardeşliği tesis etmek bizim üç temel amacımızdır. Biz çalışanlar olarak ülkemize ve geleceğimize sahip çıktık her zaman istikrardan yana olduk” dedi.

İŞ BARIŞI ÖNEMLİ

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Anlamlı bir gün. Güzel bir toplu iş sözleşmesini birlikte imzalayacağız. Toplu iş sözleşmesiyle ilgili arkadaşlarımıza ayrıntılı bilgiler verildi. 3 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Belirli bir dengenin yakalandığı iyi bir toplu iş sözleşmesi olduğunu düşünüyoruz. Bizim için iş barışının sağlanması da çok önemlidir. Geçmişte yaşanan sıkıntılar geride kaldı. Sorunlar bir arada çözülebiliyor, gerginliklerin olmadığı bir dönem yaşıyoruz. Taşeron konusunda belirsizlik var. Bunların çözümünden sonra güzel bir sistematiği ortaya koyacağız. Kocaeli emsal belediyelere oranla daha iyi bir fiyatla karşımıza çıkıyor” dedi.

TAŞERON İŞÇİLİK DÜZELECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Biz toplumun hizmet sektöründeyiz. 14. yıla girdik bugün itibariyle. Zaman su gibi akıp gidiyor. Geçtiğimiz 13 yılda bu kente çok güzel hizmetler ürettik. Bir takım ruhu içerisinde çalıştık. Daha güzel hizmetler üretmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Sözleşmeler önemli. Bir hiçbir zaman çalışanımızı enflasyona yetirmedik. Dünya’da ve Türkiye’de denge var. Herkese aynı ücreti veremiyorsunuz. Bugün Avrupa’da çalışan insanların bir bölümü daha iyi lüks bir hayat yaşayabiliyor ama gelişmekte olan bir ülkede aynı ücretin alınması söz konusu değil. Ben inanıyorum ki taşeron işçilik konusu da düzelecektir. Büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. 13 yılda en çektiğimiz en büyük sıkıntı nedir? Maaşları veriyoruz çok şükür. Hak ölçüsünde çalışana emeğinin karşılığını alın teri kurumadan vereceksiniz. Biz bunu istikrarla sağladık. Ülke gelişti, o eski tökezleyen İMF’den borç isteyen Türkiye yok. Onurlu duran bir Türkiye var. Yerelde de kaliteli adamlar seçilmişse işler tıkır tıkır yürüyor.

TOPLUM BİLİNÇLENDİ

Toplum büyük ölçüde bilinçlendi. Toplum kendine değer vereni bulup çıkıyor. İstikrar en büyük zenginliktir. Siyasi istikrar varsa ekonomik istikrar peşinden gelir. Bu yereli de yüzde yüz etkiler. Herkesin alacağı net olarak bellidir. 99 depreminde koalisyon hükümetinde adamları olanlar belediyeden beş katı para aldı ama depremin ana üssü Gölcük’e beş kuruş verilmedi. Onlar ne oldu? Tarihin çöp sepetine gittiler. Haksızlık yaptığınızda vatandaş sizi tarihten siliyor. Halkın sillesi ağır olur. Kocaeli model bir şehir haline geldi. İtfaiyecilik noktasında bir numarayız. Mezarlık hizmetlerimiz ücretsiz. Ölmek bedava. Her türlü cenaze hizmetini yapıyoruz. Hayat standardımız her geçen gün yükseliyor. Bu kentte onurlu bir yaşam sürülüyor. Geçmişte temiz sahil yoktu, kokuyordu. Hizmetler son derece gelişti. Bunun kıymetini benim hemşerim biliyor, görüyor. Halk, 16 Nisan’da da bu güzelliğin devamını istiyor. Bu yürüyüş bizi kesmiyor. Koalisyon demek dert demektir, kriz demektir. Beyin kanaması gibi bir şeydir. Biz her kesimi dinliyoruz, tek adamlık oynamıyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI