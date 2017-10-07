Kocaeli Büyükşehir'den 100 okula fen laboratuvarı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit'te yer alan Evliya Çelebi Kız İmam Hatip Ortaokulu, Muammer Dereli Fen Lisesi ve Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Karaosmanoğlu, "Çocuklarımız daha fazla kitaba ulaşsın istiyoruz ve bunun için yardımcı olmaya hazırız. Fiziki imkana sahip 100 okulumuza fen laboratuvarı yapacağız. Büyükşehir belediyesi olarak öğrencilerimizin eğitimine destek veriyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Günün ilk ziyaretini Evliya Çelebi Kız İmam Hatip Ortaokulu'na yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kendisinin de imam hatip okulunda eğitim aldığını söyleyerek, "Okullarımızda ki yetenekleri çıkarmak önceliğimiz olmalıdır. Unutmayalım ki yarının büyükleri gençlerdir. Bu güzel ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Hayatı iyi öğrenmenizi de sizlerden istiyorum" diye konuştu.

Günün ikinci ziyaretini de Muammer Dereli Fen Lisesi'ne yapan Karaosmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini ve eğitim konulu projeler üzerine öğretmenlerden gelen soruları da cevapladı. Öğretmenlerin özellikle sorduğu tramvay hattının uzatılması hakkında bilgi veren Karaosmanoğlu, öğrencilerin güvenli ulaşımı için önlem aldıklarını söyledi. Ulaşımda aktarma sisteminin de başladığını belirten Karaosmanoğlu, "Bir kentte ulaşım ne kadar güzel ve kaliteli olursa o kent daha sağlıklı olur. Bunun için büyük çaba sarf ediyor ve planlamamızı buna göre yapıyoruz" dedi.

Karaosmanoğlu, günün son ziyaretini Kuruçeşme İmam Hatip Ortaokulu'na gerçekleştirdi. Okul çevresini inceleyen Karaosmanoğlu, "Fırsat buldukça okullarımızı ziyaret ediyorum. Fiziki ihtiyaçları veya altyapıda eksiklileri oluyor. Öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ediyor ve onlarla birlikte motive oluyoruz. Bu evlatlarımız bizim çocuklarımız. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime önem veriyoruz. Eğitimsiz kalan kentlerin ve ülkelerin kalkınması mümkün değildir. Onun için eğitime 7'den 70'e eğitimin her noktasına dokunmaya çalışıyoruz. Biz çocuklarımızı seviyoruz, onlar da bizi seviyorlar. Çocuklarımız bizim gözümüzün bebeğidir. Onların güzel yetişmesi bizim en büyük mutluluğumuzdur" diye konuştu.