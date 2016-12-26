Kocaeli Büyükşehir’den Mardin’e kitap kardeşliği

Türkiye’nin konuştuğu “Kitaba Koş” etkinliği ile büyük ilgi gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de doğunun incisi Mardin’e kitap köprüsü kuruyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun önerisi ile başlatılan ve Bilgievlerinin organizasyonuyla hayat bulan çalışma kapsamında toplanan kitaplar Mardin’in Artuklu ilçesine gönderilecek. Bilgievi öğrencilerinin göndereceği kitaplarla Mardin’in iki okulunda kardeşlik kütüphanesi kurulacak.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilgievleri, Başkan Karaosmanoğlu’nun başlattığı “Mardin’e Kitap Köprüsü” hareketine katkı veriyor. Öğrenciler, bugüne kadar okudukları tüm kitapları bağlı bulundukları Bilgievi’ne getirme başladı. Gelen tüm kitaplar Bilgievi eğitmenleri tarafından tek tek değerlendirilerek, kitap kumbarasında biriktirilmeye başlandı. Kitap toplama kampanyasına Bilgievi personeli de destek veriyor.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik sayesinde 15 Bilgievi’nde kitap toplama kampanyası başladı. Toplanacak olan kitaplar, daha sonra Mardin’in Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü kendisine ulaşan kitapları ilçedeki iki okulda kütüphane yapılmak üzere teslim alacak. Öte yandan aynı zamanda bir eğitimci olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mardin’e gidecek kitapların içine kendisinin kalem aldığı bir not bıraktı. Başkan Karaosmanoğlu notunda hem meslektaşları olan öğretmenlere, hem de kitapların yeni sahipleri Mardinli çocuklara seslendi. Mesajında özetle kitap okumanın ilme ulaşmanın en kısa yolu olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bu nedenle istiyoruz ki; doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, milletimiz bilgiyle iç içe, kitaplarla haşır neşir bilgi dolu, barış dolu, huzur dolu bir hayat sürsün. Bugün teslim aldığınız bu kitaplardan gençlerin, yaşlıların, kadınların, öğrencilerin, öğretmenlerin, faydalanmasını istiyorum. Çünkü öğrenmenin yaşı yoktur. Yeni kütüphaneniz hayırlı olsun” dedi.