  • BIST 77.193
  • Altın 127,934
  • Dolar 3,5066
  • Euro 3,6639
  • Kocaeli 7 °C

Kocaeli Büyükşehir’den Mardin’e kitap kardeşliği

»
Kocaeli Büyükşehir’den Mardin’e kitap kardeşliği
Türkiye’nin konuştuğu “Kitaba Koş” etkinliği ile büyük ilgi gören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de doğunun incisi Mardin’e kitap köprüsü kuruyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun önerisi ile başlatılan ve Bilgievlerinin organizasyonuyla hayat bulan çalışma kapsamında toplanan kitaplar Mardin’in Artuklu ilçesine gönderilecek. Bilgievi öğrencilerinin göndereceği kitaplarla Mardin’in iki okulunda kardeşlik kütüphanesi kurulacak. 

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilgievleri, Başkan Karaosmanoğlu’nun başlattığı “Mardin’e Kitap Köprüsü” hareketine katkı veriyor. Öğrenciler, bugüne kadar okudukları tüm kitapları bağlı bulundukları Bilgievi’ne getirme başladı. Gelen tüm kitaplar Bilgievi eğitmenleri tarafından tek tek değerlendirilerek, kitap kumbarasında biriktirilmeye başlandı. Kitap toplama kampanyasına Bilgievi personeli de destek veriyor.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik sayesinde 15 Bilgievi’nde kitap toplama kampanyası başladı. Toplanacak olan kitaplar, daha sonra Mardin’in Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü kendisine ulaşan kitapları ilçedeki iki okulda kütüphane yapılmak üzere teslim alacak. Öte yandan aynı zamanda bir eğitimci olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Mardin’e gidecek kitapların içine kendisinin kalem aldığı bir not bıraktı. Başkan Karaosmanoğlu notunda hem meslektaşları olan öğretmenlere, hem de kitapların yeni sahipleri Mardinli çocuklara seslendi. Mesajında özetle kitap okumanın ilme ulaşmanın en kısa yolu olduğunu söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bu nedenle istiyoruz ki; doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, milletimiz bilgiyle iç içe, kitaplarla haşır neşir bilgi dolu, barış dolu, huzur dolu bir hayat sürsün. Bugün teslim aldığınız bu kitaplardan gençlerin, yaşlıların, kadınların, öğrencilerin, öğretmenlerin, faydalanmasını istiyorum. Çünkü öğrenmenin yaşı yoktur. Yeni kütüphaneniz hayırlı olsun” dedi.

Bu haber toplam 198 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel yetenekli öğrenciler İZAYDAŞ’ta23 Aralık 2016 Cuma 13:06
  • KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı21 Aralık 2016 Çarşamba 19:50
  • KPSS tercihleri yapacak olan adaylar dikkat! O şart geldi21 Aralık 2016 Çarşamba 17:37
  • KSO, meslek sertifikası verdi21 Aralık 2016 Çarşamba 14:05
  • KOÜ'lü öğrenci temsilcileri bir araya geldi21 Aralık 2016 Çarşamba 13:02
  • 71 bin 500 öğrenciye çevre eğitimi verildi21 Aralık 2016 Çarşamba 11:33
  • YÖK’ten öğrenim ücretlerine ilişkin açıklama19 Aralık 2016 Pazartesi 19:55
  • Büyükşehir’den kurum kültürü eğitimi19 Aralık 2016 Pazartesi 15:23
  • Baran, ‘Körfez ilim kenti olacak’19 Aralık 2016 Pazartesi 15:13
  • Fotoğraf sanatçıları KO-MEK’ten yetişiyor19 Aralık 2016 Pazartesi 13:10
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Çok sıkıntılı günlerden geçeceğiz
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti