Kocaeli Büyükşehir’den 234 kişi emekli 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden, emeklilik hakkı kazanan 234 kişi, 14 Temmuz itibariyle emekliye sevk edildi.

Emekliye ayrılan personelden 163’ünün Büyükşehir Belediyesi’nde, 40’nın Belde A.Ş.’de, 33’ünün İSU’da kadrolu olduğu öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenen İlhan Bayram, daha önce de İSU Genel Müdürü’yken, emeklilik hakkı kazanmış personelin emekliye ayrılmasına özen göstermişti. Emeklilik hakkı kazandıkları için emekliye sevk edilen personelin önemli bir bölümü, Seka’dan Büyükşehir’e geçmişti ve genellikle pasif görevlerde bulunuyordu.

