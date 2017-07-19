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Kocaeli Büyükşehir’in yem bitkisi destekleri ile verimler arttı

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Kocaeli Büyükşehir’in yem bitkisi destekleri ile verimler arttı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yapmış olduğu yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohum destekleme projesi sonuçlarını vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün 2017 yılı Kocaeli il genelinde yapmış olduğu yüzde 50 hibeli “Yem Bitkisi Tohum Desteği” sayesinde ortalama verim oranlarında artış yaşandı.

4 BİN 750 ÇİFTÇİYE 2 BİN 100 TON TOHUM DESTEĞİ
Büyükşehir Belediyesi yüzde 50 hibeli “Yem Bitkisi Tohum Desteği” kapsamında 2015-2017 üretim sezonlarında ayçiçeği, dane mısır, korunga, silajlık mısır, yem bezelyesi, sudan otu, yonca, arpa, buğday, fiğ, köykur, süt otu ve yulaf tohumlarını destekledi. Kocaeli genelinde 4 bin 750 çiftçi yem bitkisi ve hububat tohum desteğinden istifade ederken, toplamda 2 bin 100 ton tohum desteği verildi. 

ÇİFTÇİLER MEMNUN
Yapılan yem bitkisi desteklemelerinde buğday, arpa desteklemeleri sonuç almaya başladı. Tohumluk desteklemelerinden faydalanan çiftçilerin memnuniyeti de her geçen gün artarak devam ediyor. Kandıra, Derince, Körfez, İzmit İlçelerinin mahallerinden Lord türü arpa, Flomura 85 türü buğday, Taşkent türü yem bezelyesi ürünlerinin geçen yıllara göre oranlarında dönüm başına artış yaşandığı gözlendi. 

VERİM ORANLARINDA ARTIŞ GÖZLENDİ
Buna göre buğday yem bitkisinin 2015 yılında 250-300 Kg/Da(Dekar başına Kilogram) olan ortalama verim durumu 2017 yılında 500-550 Kg/Da oldu. Arpa yem bitkisinin 2015 yılında 350-400 Kg/Da olan ortalama verim durumu 2017 yılında 550-600 Kg/Da olarak değişim gösterdi.
 

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