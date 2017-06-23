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Kocaeli Büyükşehir’in yeni genel sekreteri belli oldu

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Kocaeli Büyükşehir’in yeni genel sekreteri belli oldu
Tahir Büyükakın’ın Bilecik’e vali olarak atanmasından ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni genel sekreteri belli oldu. Boşalan genel sekreterlik koltuğuna İSU Genel Müdürü İlhan Bayram oturacak.

4 İSİM KONUŞULUYORDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği için İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Doğan Erol, önceki Genel Sekreter Yardımcısı Feyzullah Okumuş’un isimleri konuşuluyordu.

BAYRAM SONRASI BAŞLAYACAK
Tahir Büyükakın’ın Bilecik Valisi olarak atanmasından sonra Genel Sekreterlik görevine getirilen İlhan Bayram, bayram sonrasında genel sekreterlik görevine başlayacak.

İLHAN BAYRAM KİMDİR?
05.05.1961 yılında Amasya Taşova’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara’da tamamlamış olup, Ankara Atatürk lisesi mezunudur. Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü 29.08.l983 yılında bitirdi. Bir süre özel sektörde şantiye şefliği yaptıktan sonra 07.03.l984 yılında İller Bankası l5. Bölge (Sivas) Müdürlüğünde göreve başladı. 16.04.1985 – 31.03.1986 tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerliğini Milli ii3.jpgSavunma Bakanlığı İnş. Eml. D. Bşk. lığı Su-İkmal Şb. Md. de askeri garnizonların içmesuyu işleri
konusunda yaptı. Askerlik dönüşü , İller Bankası içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin etüd-proje ve
kontrollük işlerinde çalıştıktan sonra 14.06.1996 yılında aynı Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürü, 31.l2.l998’de Bölge Müdür Yardımcısı, 19.06.2000 tarihinde Bölge Müdür vekili 24.01.200l tarihinde asaleten Bölge Müdürü olmuştur. 20.02.2003 tarihinde İller Bankası l.Bölge (İstanbul) Müdürlüğüne Bölge Müdür V. olarak naklen atanmıştır. 17.11.2005 tarihinde İSU Genel Müdürlüğüne atanan ve yaklaşık 12 yıldır bu görevi yürüten İlhan Bayram evli ve 3 çocuk babasıdır.

İşte yeni İSU Genel Müdürü

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