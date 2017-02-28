Kocaeli çevreye duyarlılığını bir kez daha gösterdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve verimliliğin arttırılması konusunun eğitim ayağında okullara bilgilendirme yaptı.

Öğrencilerin atıkların geri dönüşümü ve toplanmasında daha etkili olduğunun belirtildiği seminerlere İlçe Belediyeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Taşınabilir Pil Üreticileri ve İktisadi İşletmesi (TAP Derneği), Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Exitcom Recycling, Deha Biodizel ve TEMA Vakfı Kocaeli Temsilciliği yetkilileri tarafından Kocaeli genelindeki okul müdürleri, çevre kolu öğretmenleri ve okul aile birliği temsilcileri bilgiler verildi. Seminerde ülke genelinde yüzde 11’lik oranla il bazında kişi başına en çok atık pil toplayan ilin Kocaeli olduğu vurgulandı.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

SDKM’de gerçekleştirilen bilgilendirme seminerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nden Kimya Mühendisi Lokman Karagöz, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümü konusunda yerel ve ulusal ölçekte yürütülen çalışmalara ve toplama verimliliğinin arttırılmasına yönelik paydaşlar ile koordineli olarak yapılması gereken hususlara değindi. Karagöz, sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin korunmasını sağlamak için öncelikle atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, türüne göre yerinde ayrılması ve toplanması, yeniden kullanılması ve geri dönüşümünün hem çevresel hem de ekonomik açıdan önem arz ettiğin vurguladı.

KAMPANYALAR DÜZENLENİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş kuruluşların ve lisanslı firmaların temsilcilerinin sunumlarında; atık piller konusunda TAP Derneği’nden Seyhan Öz Ulucan, “Atık piller konusunda yetkilendirilmiş tek kuruluşuz. Cep telefonları, saatler, kumandalar, oyuncak vb. gibi malzemelerde kullanmış olduğumuz pillerin ömrünü tamamladıktan sonra atık pil haline geliyor. Atık pillerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeksizin ayrı toplanması gerekiyor. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeler işbirliği ile atık pil toplama noktaları oluşturduk. Her yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçeler ve Okullar arası atık pil toplama kampanyalarının düzenlenerek atık pillerin ayrı toplanmasını sağlıyoruz. Ayrıca il bazında kişi başına en çok atık pil toplayan il Kocaeli, ülkemizde toplanan atık pillerin %11’ini sadece Kocaeli topluyor” dedi.

YÜZDE 25 GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARI

Ambalaj atıkları konusunda sunumunu gerçekleştiren Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’ndan Banu Günata, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre günlük kişi başına 1,5 kg atık meydana geliyor. Bunun da yaklaşık %25’inin kağıt-karton, cam, metal ve plastik ambalaj atıkları oluşturuyor. Bu atıkların kaynağında ayrı toplanması enerji ve hammadde tasarrufu sağlaması açısından önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

ELEKTRONİK ATIK

Elektronik atıklar konusunda sunumunu gerçekleştiren Esra Satır da, “Hızla gelişen teknolojiyle birlikte her geçen gün yeni bir elektronik malzeme ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir yandan yenisi gelirken diğer yandan eskimiş ve tamir edilemez haldeki elektronik eşyalarımızı ne yapacağımızı bilmeden evlerimizde bekletiyoruz. Bu elektronik atıkların içerisinde geri kazanılması ve bertaraf edilmesi gereken atıklar bulunuyor. Bu çalışmaların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İlçe Belediyeler tarafından oluşturulan Atık Getirme Merkezleri’ne vatandaşlar tarafından getirilerek ve “alo atık hattı” ile hanelerden teslim alınarak geri kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılıyor ”dedi.

ATIK YAĞLAR ÇEVREYİ KİRLETİYOR

Bitkisel atık yağlar konusunda sunumunu gerçekleştiren Nilay Duman ise konuşmasında şunları ifade etti: “Ev hanımlarının mutfakta vazgeçilmezi olan bitkisel yağlar, kızartma işlemi sonrasında atık olarak karşımıza çıkıyor. Oluşan atık yağların lavabolardan ve toprağa dökülmesi sonucunda çevre ve insan sağlığına zarar veriyor. Yağların biodizel olarak geri kazanımı konusunda çalışmalar yapılıyor. Oluşan bitkisel atık yağlar; muhtarlıklar, camiler, yemek fabrikaları, lokantalar ve restoranlara bırakılan atık yağ toplama bidonlarına bırakılabiliyor.

547 OKUL

Kocaeli’de erozyonla mücadele, ağaçlandırma gibi konularında aktif çalışmalar yapan TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı İl Temsilcisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol şunları söyledi: “Atıkların yönetimi ve çevrenin korunması konusunda daha dikkatli olunmasını gerekiyor. Bu konuda yeni bir yaşam ahlakı oluşturularak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakılabilir.” TEMA Vakfı olarak yapılan çalışmalardan bahsederek Nermin Tol okullarda bu çalışmaların öğrencilere uygulanması konusunda okul müdürleri ve öğretmenlerden destek istedi. Toplantılara tüm ilçelerde 547 okul ve 1028 okul müdürü, öğretmen ve okul aile birliği temsilcilerinin katıldı.