Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı: Başımız sağ olsun
İzmit'te, avukat Mehmet Samim Geredeli, bürosunda tartıştığı Serhat Abdullah S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı dün silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukatlardan Mehmet Samim Geredeli'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.
Mesajda, "Avukatlarımızdan Mehmet Samim Geredeli, 10.10.2017 tarihinde bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhum Avukatımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, Kocaeli Barosu’na ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.
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Etiketler : Kocaeli Cumhuriyet Başavsavcılığı, Mehmet Samim Geredeli
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