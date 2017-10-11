Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı: Başımız sağ olsun

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı dün silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukatlardan Mehmet Samim Geredeli'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınladı.

Mesajda, "Avukatlarımızdan Mehmet Samim Geredeli, 10.10.2017 tarihinde bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Merhum Avukatımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına, Kocaeli Barosu’na ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.