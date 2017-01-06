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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan taziye mesajı

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan taziye mesajı
İzmir'deki hain terör saldırısının ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir taziye mesajı yayımlandı.

Terör, kanlı ve çirkin  yüzünü bu kez 05.01.2017 tarihinde İzmir'de göstermiştir.İzmir Adliyesi'ni hedef alan hain saldırı, polis memuru Fethi Sekin'in dikkati ve cesareti  sayesinde amacına ulaşamamıştır.Bu menfur saldırı sonucu kahraman polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can'ın şehit olması, tüm ülkemizi olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür.Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.Şunu herkes bilmelidir ki; hiçbir terör saldırısı bizi ve milletimizi korkutamaz.Birlik ve beraberliğimizi, ülke bütünlüğümüzü bozmaya çalışan bütün suç örgütleriyle mücadelemiz, hukuk sınırları içerisinde en kararlı duruşumuzla devam edecektir.

Aziz milletimizin başı sağolsun.

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