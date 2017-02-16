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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan TÜBİTAK'taki operasyonla ilgili açıklama

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan TÜBİTAK'taki operasyonla ilgili açıklama
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında TÜBİTAK çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. Aralarında mühendislerin de olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı: "Önemli projelerde de yer aldıkları görülen 24 teknik personelden 20'sinin halen TÜBİTAK'ta aktif olarak çalıştığı, 4'ünün ise kısa bir süre önce işten ayrılmış olduğu tespit edilmiştir"

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 20'sinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) aktif olarak çalıştığı, 4'ünün ise kısa bir süre önce işten ayrıldığının tespit edildiği bildirildi. 

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında daha önce işten çıkarılanların da bulunduğu 24 TÜBİTAK personeli gözaltına alındı.  Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

 "ByLock kullandıkları tespit edildi"

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock isimli programı kullandıkları tespit edilen 24 teknik personel hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Başsavcılığın talimatıyla bugün sabah saatlerinde şüphelilerden 2'sinin Ankara'da, 14'ünün İstanbul'da, 8'inin de Kocaeli'de gözaltına alındığı, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Önemli projelerde de yer aldıkları görülen 24 teknik personelden 20'sinin halen TÜBİTAK'ta aktif olarak çalıştığı, 4'ünün ise kısa bir süre önce işten ayrılmış olduğu, şüphelilerden 14 kişinin Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev aldığı tespit edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

TÜBİTAK'a FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

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