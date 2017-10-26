Kocaeli dahil 4 ilde operasyon
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Trabzon merkezli aralarında Kocaeli'nin de olduğu 4 ilde düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
A+A-
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "ByLock" programı kullandığı tespit edilen kişilere yönelik Trabzon merkezli İstanbul, Erzurum ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilmiş akademisyen, doktor, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.
Bu haber toplam 356 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.