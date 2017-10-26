Kocaeli dahil 4 ilde operasyon

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "ByLock" programı kullandığı tespit edilen kişilere yönelik Trabzon merkezli İstanbul, Erzurum ve Kocaeli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilmiş akademisyen, doktor, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.