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Kocaeli Defterdarlığı’ndan arka arkaya ihaleler

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Kocaeli Defterdarlığı’ndan arka arkaya ihaleler
Kocaeli Defterdarlığı 19-20 ve 21 Nisan tarihlerinde yapacağı ihalelerle ilimizdeki bazı hazineye ait taşınmazların satışı ve kiralamalarını yapacak.

İzmit Cedit Mahallesi’nde bulunan 5.5 dönümlük “Konut Alanı” imarlı tarla vasıflı arazi ile  10 adet taşınmaz; İzmit, Gölcük, Başiskele bölgelerindeki 49 adet taşınmazın satış ihaleleri 19-20 Nisan’da gerçekleşecek.

Çayırova Şekerpınar bölgesinde bulunan 19.5 dönümlük  “Lojistik antrepo alanı” içinde bulunan 6 adet hazineye ait taşınmazın 5 yıl süreyle kiralanması ihalesi de 20 Nisan’da. Aynı tarihte İzmit Akmeşe’deki 3, Kandıra Kızılcapınar’daki 1 taşınmaz da “Tarım ve hayvancılık” amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilecek.

Kocaeli Defterdarlığı hazine mülkiyetinde bulunan otobüs, otomobil, kamyonet, motosiklet, tekne vasıflı 24 adet taşıtı da 21 Nisan’da yapacağı ihalelerle satacak. İhaleler, 19-20-21 Nisan tarihlerinde Valilik kompleksi içindeki Kocaeli Defterdarlığı ihale salonunda yapılacak. Satılacak ve kiraya verilecek taşınır ve taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilginin Kocaeli Defterdarlığının (www.kodef.gov.tr) ve (www.milliemlak.gov.tr) internet sitelerinden alınabileceği bildirildi.

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