Kocaeli Demirspor tarih oldu

İlimizin en eski, köklü kulüplerinden biriydi Demirspor. İlk adı Rayspor’du, sonra Demirspor oldu. Derince limanında kurulmuştu. Finansını limanda iş yapan firmalar, personelden toplanan aidatlar sağlıyordu. Mehmet Akif Ersoy’un liman müdürü, Zeki Cömert’in yönetici olduğu dönemde Derince Demirspor altyapı faaliyetlerinde başarıdan başarıya koştu. Yaş gruplarında Türkiye üçüncülüğü, dördüncülüğü gibi önemli derecelere imza attı. Yapılan doğru işler takımsal başarılarla birlikte bireysel yeteneklerin de ortaya çıkmasını sağladı. O süreçte birçok yetenek, Türk futboluna kazandırıldı. Bugün profesyonel liglerde, üst liglerde oynayan Demirspor çıkışlı birçok futbolcu vardır. Bu kaynaktan Kocaelispor’a da önemli yetenekler gelmiştir.

ÖZELLEŞTİRMEYLE BİRLİKTE KAÇINILMAZ SON

Yaklaşık 10 yıl Demirspor, sadece kentin değil Türkiye’nin en başarılı altyapı kulüplerinden biri olarak öne çıktı. Ne zaman ki, liman özelleştirildi, Demirspor için de korkulan süreç başladı. Limanın yeni sahiplerinin kulüple, sporla hiç alakaları yoktu. En küçük bir destek vermeyeceklerini söylediler. Geride personel kalıyordu ki, onların da gücü bu kulübü ayakta tutmaya yetmiyordu. Kulübün kapanması, yaklaşık 200 gencin ortada kalması söz konusuydu. Aynı zamanda Derince Belediyesinin spordan sorumlu meclis üyesi olan Demirspor teknik direktörü Talip Yeşilyurt genel kurulda söz aldı, “Devam edebilecek misiniz ?”diye sordu. “Hayır” yanıtı alınca, Derince Belediyespor bünyesine katılma, Derince Belediye Demirspor olarak yola devam etme projesinden söz etti, “Belli bir süre sonra Demirspor adının kaldırılması da söz konusu” diye uyarısını da yaptı.

DEMİRSPORLULARIN ONAYI ALINDI

Genel kurul onay verince, proje hayata geçirildi. Bir sezon takım Derince Belediye Demirspor adıyla ligde mücadele etti. Kısa bir süre önce yapılan genel kurulda Demirspor kaldırıldı, kulübün yeni ismi Belediye Derincespor oldu. Gerçi geçen yıl genel kuruldan onay çıkmıştı ama Talip Yeşilyurt son kongre öncesinde Demirspor’u temsil eden isimlerle tek tek görüşerek ismi kaldıracaklarını söyledi ve tamamının onayını, imzasını aldı. Yani Demirspor adını neden kaldırdınız diye itiraz edecek veya tepki gösterecek kimse yok. Malum bu süreç başladığında ilçedeki kulüpler Demirspor’a özellik yapılıyor diye Derince Belediyesi’ne tepki göstermişti. Demirspor adının kaldırılmasıyla birlikte bu tepkiler de ortadan kalkacak.

DOĞRU, HAYIRLI BİR İŞ YAPILDI

O zaman da söyledim, bugün de tekrarlayayım. Derince limanının özelleşmesi sonrasında kapanma noktasına gelen Demirspor’un Derince Belediyesi tarafından sahiplenilmesi doğru bir projeydi. Demirspor ismi belki tarih oldu ama oradaki yüzlerce sporcu kurtuldu. Ayrıca limandaki tesislerin belediye tarafından uzun vadeli kiralanması gündemde. Yani tesisler de kurtarılmış olacak. Belediye devreye girmese, ortada ne tesis kalacaktı, ne futbolcu. Elbette ki öncelikle teşekkür etmemiz gereken kişi Başkan Ali Haydar Bulut. Onay vermese bu iş olmazdı. Çok önemli, hayırlı bir iş yaptı. Sevgili Talip Yeşilyurt’un payı, katkısı da büyük. Başkalarının katkısı da vardır mutlaka. Hepsine teşekkür ediyoruz.

Evet, kentin en eski, bir dönem altyapıda Türkiye’ye örnek olan, birçok futbolcuyu Türk futboluna armağan eden kulübü artık yok. Demirspor ardında çok güzel izler bırakarak tarih oldu.

Çok güzel yazmış

“Ligde kalma hedefine tepkiler ve gerçekler” başlıklı yazıma fazlaca yorum gelmiş. “Didim” rumuzuyla yazanınkileri çok beğendim. Keşke ismini yazsaydı da kim olduğunu öğrenseydik. Çok güzel anlatmış, mesajı vermiş. Altına imzamı atıyorum. İşte o mesaj:

“Bahri Başkan ayakları yere sağlam basan, mert ve çok zeki bir insan. Farkı bu zaten. En kötü dönemlerin birinde geldi bu takımın başına. Ekonomik olarak iyi bir dönemde gelseydi keşke, her şey çok farklı olabilirdi. Ne demiş, hedef ligde kalmak. Yalan mı? Banko oynayan 3 adamın gitmiş, transfer yasağın var, tek çare altyapı. Ne diyecekti; her sene şampiyon olup 4 sene sonra Süper Lig’deyiz mi? Gerçekti olalım, insanları yıpratmayalım, soğutmayalım. Başkan şampiyonluğa oynuyoruz deseydi forma, kombine satışları mı patlayacakmış. Bu takım iki ay önce final oynadı final. Kulüp binasında bilet satılırken yan tarafa yardım sandığı koyuldu. 8 bin civarında bilet satışı yapılırken bağış sandığından 8 bin TL çıktı”

Karamürsel ilçede Kocaelispor sevgisi neden az?

Dün köşemde, “Devrim niteliğinde bir karar” başlıklı yazımda Karamürsel ilçesindeki futbol sevgisinden, eski parlak günlere dönme arzusundan söz etmiş, yönetimin maçları polissiz oynama yönündeki talebini alkışlamıştım. Bu arada bir hatam olmuş, takımın 3’ncü Ligde üç sezon oynadığını yazmıştım, dört olacak. Düzeltir, özer dilerim. Konumuza dönelim. Yazıma “efeliyiz” rumuzuyla bir yorum yapılmış. Dikkati çekti, köşemde değerlendirmek isterim.

Önce mesajda yazılanlara bakalım. Şöyle diyor: “Karamürsel’de futbol seviliyor sevilmesine ama bu sevilen futbolun içerisinde Kocaelispor yok. Karamürsel’in bu ilin bir ilçesi olduğunun bilincinde olunması gerekiyor. 3 büyükten başka neredeyse takım tutulmuyor. Özellikle Fenerbahçe’nin çok sayıda kişi tarafından desteklendiği bu ilçemizde Kocaelispor sevgisinin az olması düşündürücü. Bunu bizzat kulüp başkanımıza da söyledim”

Evet, tespite ne yazık ki katılmak durumundayım. Gebze’yi dışarda tutarak diğer ilçelerle kıyaslarsak Kocaelispor sevgisinin en az olduğu ilçelerden biri Karamürsel. İlçede bir F.Bahçe aşkı var ki, müthiş. Zaten Karamürselspor’un renkleri de Sarı-Lacivert. Nereden, kimden geliyor bu sevginin nedeni bilemiyorum, bildiğim bir gerçek var ki ilçeden Fenerbahçe’nin maçlarına gidenlerin sayısı azımsanmayacak düzeydedir.

Mutlaka Kocaelispor’u tutanlar, maçlarına gelenler vardır ama fazla değildir. Neden böyle diye oturup ağlayacak, esip gürleyecek halimiz yok. Bu durumu değiştirmek için neler yapılabilir, buradaki çocuklara, yeni nesle Kocaelispor sevgisi nasıl aşılabilir ona kafa yormak, projeler geliştirmek lazım. Başkanımız, yönetimimiz konuyla ilgilenecektir.