  • BIST 83.164
  • Altın 146,594
  • Dolar 3,8003
  • Euro 4,0428
  • Kocaeli 5 °C

Kocaeli Demokrasi Girişimi, ‘Hayır’ mektubu gönderdi

»
Kocaeli Demokrasi Girişimi, ‘Hayır’ mektubu gönderdi
Kocaeli Demokrasi Girişimi üyeleri, TBMM’de  2. tur görüşmeleri başlayan anayasa değişikliği görüşmelerinde "Hayır" oyu vermeleri talebiyle Kocaeli Milletvekilleri’ne mektup gönderdi.

İzmit Merkez Postane önünde toplanan çok sayıda Kocaeli Demokrasi Girişimi üyesi, burada bir açıklama yaparak anayasa değişikliği görüşmelerinde vekillerin "Hayır" oyu kullanmasını istedi. Kocaeli eski milletvekili Bekir Yurdagül, vekilleri uyarmak ve meclisin egemenlik haklarına sahip çıkmak istediklerini belirtti. Kocaeli Demokrasi Girişimi'nin parti ayırt etmeksizin Kocaeli vekillerine gönderdiği mektupta, “Evet, darbe girişiminde darbeciler Meclisi bombaladı, siz değerli Milletvekilleri onların varlığına kastettikleri Meclisin yetkisiz, işlevsiz bir kuruluşa dönüşmesine izin vermeyin. Biz yurttaşlar tarih ve toplum önünde uyarı görevimizi yapıyoruz. Parlamenter demokrasiyi, Meclisi, ülkeyi ve geleceğimizi korumak için sizlerin de tarih önünde sorumlu olduğunu hatırlatıyoruz. Oyunuzu kullanırken temsil ettiğiniz milyonlarca yurttaşı düşünün ve hepimizin geleceğinden sorumlu olduğunuzu unutmayın” görüşüne yer verildi.

Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 24 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü16 Ocak 2017 Pazartesi 09:48
  • Eğitim-Sen 22 yaşında14 Ocak 2017 Cumartesi 15:43
  • Fatma Hürriyet Kaplan yalnız değildir13 Ocak 2017 Cuma 14:49
  • CHP’li gençlerden Kaplan’a destek13 Ocak 2017 Cuma 14:05
  • Ünlü: “Konsey sonucu, başarı değil fiyaskodur”13 Ocak 2017 Cuma 14:00
  • Sayaçları değiştireceğiz dediler, evleri soydular12 Ocak 2017 Perşembe 20:52
  • Kadın Platformu: “Başkanlığa hayır”12 Ocak 2017 Perşembe 10:19
  • Taşkın sert çıktı: "Yenikapı ruhunu zedelediler"11 Ocak 2017 Çarşamba 18:29
  • Besler: “Anayasa değişikliğine milletvekilleri ‘Hayır’ demeli”10 Ocak 2017 Salı 10:58
  • Başkan Baran,"Körfezi hak ettiği yere birlikte getirelim"08 Ocak 2017 Pazar 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti