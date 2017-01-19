Kocaeli Demokrasi Girişimi, ‘Hayır’ mektubu gönderdi

Kocaeli Demokrasi Girişimi üyeleri, TBMM’de 2. tur görüşmeleri başlayan anayasa değişikliği görüşmelerinde "Hayır" oyu vermeleri talebiyle Kocaeli Milletvekilleri’ne mektup gönderdi.

İzmit Merkez Postane önünde toplanan çok sayıda Kocaeli Demokrasi Girişimi üyesi, burada bir açıklama yaparak anayasa değişikliği görüşmelerinde vekillerin "Hayır" oyu kullanmasını istedi. Kocaeli eski milletvekili Bekir Yurdagül, vekilleri uyarmak ve meclisin egemenlik haklarına sahip çıkmak istediklerini belirtti. Kocaeli Demokrasi Girişimi'nin parti ayırt etmeksizin Kocaeli vekillerine gönderdiği mektupta, “Evet, darbe girişiminde darbeciler Meclisi bombaladı, siz değerli Milletvekilleri onların varlığına kastettikleri Meclisin yetkisiz, işlevsiz bir kuruluşa dönüşmesine izin vermeyin. Biz yurttaşlar tarih ve toplum önünde uyarı görevimizi yapıyoruz. Parlamenter demokrasiyi, Meclisi, ülkeyi ve geleceğimizi korumak için sizlerin de tarih önünde sorumlu olduğunu hatırlatıyoruz. Oyunuzu kullanırken temsil ettiğiniz milyonlarca yurttaşı düşünün ve hepimizin geleceğinden sorumlu olduğunuzu unutmayın” görüşüne yer verildi.

Ayşegül KALAYCI