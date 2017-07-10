Kocaeli Devlet’e yeni cihaz

Sağlık Bakanlığı tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi Onkoloji Ünitesi’ne, kanser hastalarının ışın tedavisinde kullanılan, tümörün yapısına ve hastaya göre değişiklik gösterip tedavi planlama yapılmasına olanak sağlayan LINAC Radyoterapi, Komputerize CT cihazları ve Radyoterapi Planlama Sistemi tahsis edildi.

Yeni kurulacak LINAC ve onkoloji ünitesinde hali hazırda hizmet vermekte olan TOMOTERAPİ cihazları sayesinde artık tüm kanser türlerine ışın tedavisi uygulanabilecek. Daha önceden bazı kanser türlerinin ışın tedavisi için hastaların daha üst merkezlere sevki gerekiyordu. Bundan sonra bu tür sevkler sona ermiş olacak. Yeni cihaz ile IMRT ve IGRT denilen gelişmiş ışınlama teknolojileri uygulanabilecek. Ayrıca cihaz arızası gibi istenmeyen durumlarda ikinci bir cihaz var olacağından kanser hastalarının tedavilerinde kesinti veya herhangi bir aksama olmayacak.

YAKIN ZAMANDA KURULACAK

Cihaza entegre olarak görev yapan Hasta İşaretleme Sistemi sayesinde sorunlu alanlar belirlenerek, sağlam dokuların korunması sağlanıyor. Bölgede birçok özel hastanede dahi olmayan cihaz yakın zamanda Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayacak.

LİNAC (LİNEER HIZLANDIRICI) NEDİR?

Radyoterapide, ‘lineer hızlandırıcı’ olarak adlandırılan tedavi cihazı ile hastanın ihtiyacına göre farklı enerjilerde elde edilen ışınlar, tümörün bulunduğu yere uygulanıyor. Bilgisayarlı tomografiden elde edilen görüntüler, vücuttaki tümörleri gösteriyor. Radyasyon fizikçileri tümörleri kesit kesit işaretledikten sonra üç boyutlu olarak elde edilen görüntülerin yardımıyla radyoterapi tedavi planı yapılıyor. Tedavide tümöre “çapraz ateş” şeklinde farklı bölgelerden giren ışınların belli bir emniyet sınırı (on binde bir) ile hastalıklı bölgeye verilmesi sağlanıyor. Tedavinin amacı sağlam dokulara zarar vermeden hastalıklı bölgedeki tümörü zararsız hale getirmek için mümkün olan en yüksek dozu vermek. LINAC Radyoterapi teknolojisiyle noktasal ışınlama yapılarak irili ufaklı tüm tümörler, organlara zarar vermeden gerektiği kadar ışınlanarak dokudan temizleniyor.

ERGÜNEY: HER ALANDA TEKNOLOJİYİ TAKİP EDİYORUZ

Konu ile ilgili bilgi veren Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney “Toplumumuzda hasta ve yakınları için ciddi psikolojik-sosyal sorunları ve işgücü kayıplarını beraberinde getiren kanser hastalığının tedavisinde güncel yenilikler sayesinde tedavi başarısı giderek artmaktadır. Son yıllarda kanserle mücadele amacıyla gelişmiş teknolojiye sahip birçok tıbbi cihaz Sağlık Bakanlığı tarafından kamu hastanelerimize kazandırılmakta, vatandaşlarımızın bu pahalı cihazlara ücretsiz erişimi sağlanmaktadır. Eskiden bu tür cihazlar ile bir kanser hastasının tedavisi için vatandaşlarımız neredeyse bir servet harcamak zorunda kalıyordu. Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize tahsis edilen bu cihaz sayesinde hastalarımız beklemeden, en kısa sürede ücretsiz olarak tedavi görecek. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği olarak her konuda olduğu gibi kanser tedavisine yönelik olarak da güncel teknolojik yatırımlar yapmaktayız. Bölgemizde en gelişmiş onkoloji merkezlerinden birisi şu anda Kocaeli Devlet Hastanemizde 75 yataklı olarak faaliyet gösteriyor. Şehir hastanesi devreye alındıktan sonra bu onkoloji merkezi Gebze-Darıca bölgesine kaydırılarak ilimizin batısında da bu hizmet verilecek. Şehir Hastanesi’nde ise 120 yataklı çok gelişmiş bir Onkoloji Hastanesi yer alacak. Burada her türlü kanser hastaları tıbbi tedavi ve ışın tedavisi görecek. Gereken tüm kanser ameliyatları yapılabilecek. Önümüzdeki yıllarda Kocaeli bölgesi, sağlıkta Marmara Bölgesi’nde cerrahi ağırlıklı bir cazibe merkezi olacak. ” dedi.