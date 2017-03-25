"Kocaeli doğal güzellikleriyle tanınacak"

Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nın 3. Kademe yarışması 1.170 sporcunun katılımıyla başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe Yarışması Türk Dünyası Belediyeler Birliği(TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun startıyla başladı. İki gün sürecek yarışmaya 44 ilden 105 kulüp ve 1.170 sporcu katıldı.

KOCAELİ DOĞA VE TABİAT KENTİ

Yarışması öncesi Başkan Karaosmanoğlu, yarışmaya katılacak sporculara seslendi. Kocaeli’nin tarihi bir kent olduğunu, Türkiye ve dünyada tanınan sanayi kenti olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli, Türkiye’nin en önemli üretim kenti ama bunun yanında doğa ve tabiat kenti. Bunu Türkiye’deki pek çok insan bilmiyor. Bu ve benzeri organizasyonlarla insanlar Kocaeli’yi daha iyi tanıyacaklar” dedi.

BAŞKAN DA YARIŞTI

Kartepe Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı’nda yapılan Oryantiring Yarışmasına Başkan Karosmanoğlu’nun yanı sıra Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Türkiye Oryantiring Fedarasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Başkan Danışmanı Nermin Tol ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarigül katıldı. Başkan Karaosmanoğlu yarışma öncesi sporcu ve vatandaşlarla sabah yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşün ardından yarışma startını veren Başkan İbrahim Karaosmanoğlu yarışmaya katılarak haritayla yön bulmaya çalıştı.





44 İLDEN KATILIM

Kartepe Doğal Yaşam Parkı’nda yapılan yarışmaya 44 ilden 105 kulüp ve 1.170 sporcu katıldı. Organizasyonun ilk gününde uzun mesafe yarışması yapıldı. Toplam 30 kategoride yapılan yarışmada sporcular kendilerine verilen haritalarla parkuru en kısa sürede tamamlamaya çalıştı.

İKİNCİ GÜN

Yarışmanın ikinci etabı 26 Mart Pazar günü Arslanbey Ataşehir Mahallesi’nde yapılacak. Bu etapta Uzun Sürat Yarışması gerçekleştirilecek. Yarışmanın başlaması ve ilk çıkışı 10.00’da olacak. Bu etabın ödül töreni ise 14.30’da yapılacak.