Kocaeli Emniyeti'nde görev değişikliği!

Görev yerleri değişen bazı müdürler ve yeni görev yerleri ise şu şekilde oldu;

Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Faruk Keskin ve Pasaport Şube Müdürü, İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Gebze İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Yılmaz getirildi.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, Derince İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Derince İlçe Emniyet Müdürü Atilla Can, Güvenlik Şube Müdürü oldu.

Personel Şube Müdürü Yıldırım Güler, İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Gölcük İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Okan Tekin, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Kartepe İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürü, Deniz Şube Müdürü oldu.

Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz de Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atandı



