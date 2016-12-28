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Kocaeli Emniyeti'nde görev değişiklikleri

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Kocaeli Emniyeti'nde görev değişiklikleri
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde, 2016 yılı genel atama dönemi kapsamında, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan emniyet müdür yardımcıları ve amirlerin görev yerleri değiştirildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 1.Sınıf Emniyet Müdürü Yavuz Sadıç Tem Daire Başkan Yardımcısı oldu.

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Osman Gül Burdur iline atandı.

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Çevik Kuvvet Müdürü Erol Çengelcik Muş iline atandı.

Eski TEM şube Müdürü Ayhan Karabulut İstanbul, Taşkın Tuncer Bayburt, Erbil Karaca Diyarbakır iline atanmaları gerçekleştirildi.

Çiğdem ARMAĞAN

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