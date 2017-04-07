Kocaeli Emniyeti'nden çok önemli uyarı!

Belediye Başkanlıkları ve müteahittleri arayıp illegal şekilde para isteyen sahtekarlar için İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, açık kimliği belirlenemeyen bir şahsın, belediye başkanları ve müteahhitlerden, yapılacak ihalelerle ilgili şartname bedeli olarak bir miktar paranın kendi IBAN numarasına yatırılmasını istediği ifade edildi. Açıklamada bu kişinin 0 533 268 63 18 numaralı hattan arama yaptığı ve kendisini Albay Mustafa Yurt olarak tanıttığı belirtilerek benzer olayların yaşanmaması için böyle bir olayla karşılaşılınca durumu belediye başkanlıkları, ilgili kamu kurumları ve Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerektiği istendi.