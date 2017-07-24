Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kaya açıkladı: Yeniden aday...

Türkiye genelinde ve ilimizde esnaf ve sanatkar odaları, 2018 yılının birinci ayında yeni kongreler dönemine girecek.

İlimizde 1 Ocak-30 Mart tarihleri arasında 52 esnaf odasının kongresi yapılacak. Daha sonra Odalar Birliği Kongresi gerçekleşecek.

KAYA: “ARTIK YAŞLANDIM”

27 yıldan buyana kesintisiz olarak Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanlığını yürüten Kemal Kaya, önümüzdeki yıl yapılacak kongrede yeniden aday olmayı düşünmediğini söyledi, “Artık yaşlandım. Kendime vakit ayırmak istiyorum.” dedi.

YENİ İSİMLER ÇIKACAK

Kemal Kaya’nın ilimizdeki esnaf camiası üzerinde ağırlığı biliniyor. Yeniden aday olması halinde çok büyük olasılıkla bir dönem daha seçilebileceği de kabul ediliyor. Kemal Kaya’nın aday olmaması halinde, önümüzdeki yıl başından itibaren başlayacak Esnaf Odası seçimlerinde büyük çekişmelerin yaşanması, Birlik Başkanlığı adaylığı için yeni isimlerin ortaya çıkmasıyla birlikte Esnaf Odası kongrelerinin heyecanının da artması bekleniyor.

Çiğdem Armağan

