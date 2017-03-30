Kocaeli Fen Lisesi yine çok başarılı 

YGS sonuçlarının açıklanması, ilimizdeki en başarılı okulun Kocaeli Fen Lisesi olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koydu.

YGS’de ilimizden 5 öğrenci Türkiye çapında ilk 100’e, 40 öğrenci de ilk 1000’e girmeyi başardı. Türkiye genelinde ilk 1000 içinde yer alan 40 öğrenciden 19’u Kocaeli Fen Lisesi öğrencisi. Geçen yıl Kocaeli Fen Lisesi’nden 11 öğrenci ilk 1000’e girmişti. KOCAELİ BİRİNCİSİ SÜMEYYE YGS’de Kocaeli birincisi, Türkiye 14’üncüsü Sümeyye Nur Kocacık oldu. Kocaeli Fen Lisesi 12-C sınıfı öğrencisi Sümeyye, Büyükşehir’de çalışan Makine Mühendisi Hüseyin Kocacık ile Vahide Kocacık’ın iki çocuğundan küçüğü. Sümeyye’nin ağabeyi de İnşaat mühendisi.

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