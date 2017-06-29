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Kocaeli Fuarı 51. yılında rengarenk

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Kocaeli Fuarı 51. yılında rengarenk
Kocaeli Fuarı’nın 51. yılında yaz boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında Rafadan Tayfa Müzikali çocuklarla bir araya gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51. yılında Kocaeli Fuarı’nda birbirinden renkli konser ve etkinlikleri halkımızla buluşturmaya devam ediyor. Kocaeli Fuarı’ndaki konserler, Murat Boz konseriyle başladı. Yaz sonuna kadar çarşamba akşamları tanınmış sanatçıların konserleri, cuma akşamları ise çocuklara yönelik etkinlikler fuarın Güneş Sahnesi’nde yer alacak. Büyükşehir yetkilileri, 30 Haziran Cuma akşamı tüm çocukları, Rafadan Tayfa Müzikalini izlemek için fuara davet etti. Çocukların televizyonlardan zevkle izlediği Rafadan Tayfa Müzikali, Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı etkinlikleri kapsamında Güneş Sahnesi’nde çocuklarla buluşacak. 

Öte yandan Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda çocukları da Harika Kanatlar, Niloya, Arda ile Ceren gibi birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Kocaeli Fuarı’ndaki tüm konser ve etkinlikler ise ücretsiz olacak.

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