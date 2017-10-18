Kocaeli Gelişim’in kızlara galip, erkekleri mağlup

Kızlarda açılış maçında Kocaeli Gelişim ile Gebze’nin Yıldızları Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Kocaeli Gelişim çok üstün bir oyunda rakibine 51-24 üstünlük sağladı. Hemen sonrasında Kocaeli Gelişim erkek takımı, İzmitspor karşısına çıktı. Çekişmeli geçen mücadeleden İzmitspor 40-32 galip ayrıldı.

Ligde bu akşam üç erkek, bir kız maçı oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.30’daki kız maçında Kocaeli Basket ile Kocaeli GHSK karşılaşacak. Saat 20.00’de erkeklere dahil maçta Kocaeli Gelişim B ile Kocaeli Basket kozlarını paylayacak. Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda saat 19.00’da Gölcük Belediye- İzmit DSİ ve hemen ardından Gölcük Us basketbol-Yenikent maçları oynanacak.