Kocaeli Genç 10’da 10 yaptı

Sarı-Kırmızılı ekip, 10’uncu hafta maçında Yeni Kocaelispor’u 6-1 yendi, puan kaybı yaşamadan yoluna devam etti. 1.küme C Grubu’nda dün oynanan maçlarda çok büyük çekişme vardı. Körfez GB-Körfez İlçesi Birlik ve 1937 Sekaspor-İzmit Belediyespor maçları 0-0 sona erdi.

