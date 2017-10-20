Kocaeli Genç 10’da 10 yaptı
U-14 Ligi’nde 12 takımın yer aldığı C Grubu’nda ligin ilk yarısın bitimine 1 hafta kala zirvede Kocaeli Gençspor var.
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Sarı-Kırmızılı ekip, 10’uncu hafta maçında Yeni Kocaelispor’u 6-1 yendi, puan kaybı yaşamadan yoluna devam etti. 1.küme C Grubu’nda dün oynanan maçlarda çok büyük çekişme vardı. Körfez GB-Körfez İlçesi Birlik ve 1937 Sekaspor-İzmit Belediyespor maçları 0-0 sona erdi.
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Etiketler : Kocaeli Gençspor, Yeni Kocaelispor
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