Kocaeli genelinde 12 köye seyyar yangın tankeri dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli genelinde bulunan 12 köye seyyar yangın söndürme tankeri dağıtılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerde meydana gelebilecek olumsuz durumlarda itfaiye alana gelene kadar müdahale edilebilmesi ve hasarın en aza indirilebilmesi için köylere seyyar tanker dağıtımına devam ediliyor. Bu kapsamda 7 Mart 2017 Salı günü saat 11.30’da İzmit İtfaiye binasında bir tören gerçekleştirilecek. Törende 12 köye daha seyyar yangın tankeri dağıtılacak.

Törende Başiskele Kazandere Köyü, Gölcük Panayır Köyü, İzmit Gülbahçe Köyü ve Nebihocalar Köyü, Kandıra Hediyeli köyü, Antaplı Köyü, Ağaçağıl Köyü, Döngelli Köyü, Eğercili Köyü ve Kırkarmut Köyü, Karamürsel Suludere Köyü ve Körfez Osman Mahallesi’ne yangınlara müdahalede kullanılmak üzere tanker dağıtılacak.