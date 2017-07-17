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Kocaeli için çok kuvvetli yağış uyarısı

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Kocaeli için çok kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli için bu gece ve yarın yerel olarak 'kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli' yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün gece saatlerinden sonra ve yarın (18.07.2017 Salı) İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2); Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. " denildi.

 

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