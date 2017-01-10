Kocaeli ihracatında rekor artış

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Aralık ayında Kocaeli’den yapılan ihracatta yüzde 52’lik rekor bir artış olduğunu açıkladı.

Zeytinoğlu, “15 Temmuz darbesinin ekonomideki olumsuz etkilerini ihracatla aşmaya çalıştık. Elektrik kesintileri bile hızımızı kesmedi. Kocaeli sanayicisini kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Gümrükleri tarafından açıklanan Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Aralık ayında ilimizden 2,2 milyar dolar ihracat ve 3,9 milyar dolar ithalat yapıldı. Geçtiğimiz yılın aralık ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 52,6, ithalat ise yüzde 5,2 oranında arttı. Kocaeli ihracatının 2 milyar dolar üstü seviyelere çıktığını memnuniyetle görüyoruz ve bunun süreklilik kazanmasını arzu ediyoruz. Aralık ayında Türkiye ihracatının altıda biri ilimizden gerçekleşti. Elektrik kesintileri dahi hızımızı kesmedi. Buradan tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyorum. ” dedi.

Kocaeli'nin 2016'da Türkiye'nin dış ticaretine yüzde 17,3 katkı sağladığını, Türkiye ihracatının yüzde 12,9'unun, ithalatının yüzde 21'inin Kocaeli'den yapıldığını ifade eden Zeytinoğlu; Kocaeli’nin 2016 yılı dış ticaret performansına ilişkin olarak da şu değerlendirmelerde bulundu:

“2016 yılında geçen yıla göre ihracatımız yüzde 8,3 artarken, ithalatımız yüzde 5,1 azaldı. 59 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile Kocaeli ülkemiz dış ticaretine yüzde 17,3 katkı vermiştir. Kocaeli ülkemiz ihracatının yüzde 12,9’unu, ithalatının yüzde 21’ini karşılamıştır. Bir evvelki yıl Kocaeli ihracatının Türkiye ihracatı içindeki payı yüzde 11,8 idi. İlimizin geçen yıla göre ülkemiz ithalatına verdiği katkı değişmezken, ihracata katkısı 1,1 puan artmıştır. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Sektörel bazda bakıldığında İhracat şampiyonu otomotiv sanayi olmuştur. Kocaeli otomotiv ve yan sanayinin toplam Kocaeli ihracatındaki payı yüzde 46 seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan kimya sanayi yüzde 29 pay ile ikinci sırada yer almıştır.”

