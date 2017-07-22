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Kocaeli İl Jandarma Komutanı değişti

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Kocaeli İl Jandarma Komutanı değişti
İçişleri Bakanlığına ait atama kararları kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı atama kararnamesi, Resmi Gazete'nin sayısında yayımlandı.

2 GENERAL EMEKLİLİĞE SEVK EDİLDİ
Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar ile Tümgeneral Ali Özkara, 24 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edildi.

3 GENERAL VE 14 ALBAYA TERFİ
Kararname ile 3 general ve 14 albay, bir üst rütbeye terfi ettirildi. Rütbesi tümgeneralden korgeneralliğe yükseltilen Ali Çardakçı ile Tümgeneral Musa Çitil, Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine atandı.

Mevcut Jandarma Genel Komutan Yardımcılarından Ali Lapanta ise komutanlık emrine alındı.

59 JANDARMA KOMUTANLIĞINA ATAMA
25 generalin yeni görev yerlerine atandığı kararname ile ayrıca 56'sı il jandarma, 2'si komando alay ve biri eğitim alay olmak üzere 59 jandarma komutanlığına atama gerçekleştirildi.

19 ilde komuta kademesi yeniden belirlendi.

KOCAELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ATAMA

J.Kd. Alb. Mehmet Karadeniz'in emekli olmasıyla Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na J.Kd. Alb. Osman Aslan atandı.

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