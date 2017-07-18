  • BIST 106.051
  • Altın 140,189
  • Dolar 3,5260
  • Euro 4,0712
  • Kocaeli 23 °C

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Durmaz o ölümle ilgili konuştu: "Usul anlamında bir problem gözükmüyor. Ancak..."

»
Kocaeli İl Sağlık Müdürü Durmaz o ölümle ilgili konuştu: "Usul anlamında bir problem gözükmüyor. Ancak..."
Kocaeli'de yağ aldırma ameliyatından bir gün sonra yaşamını yitirdiği iddia edilen Dilek Utar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, konuyla ilgili "Ameliyatı yapan doktorumuzun bizden çalışma belgesi var. Özel muayenehane işletebilir belgesi var. O konuda hiçbir belge eksiği yok. Kaldı ki cerrah olduğu için ameliyatlar yapabileceği de hastanelerle ilgili çalışma belgeleri ve ruhsatların da bir sıkıntı gözükmüyor. Usul anlamında işleyiş anlamında herhangi bir problem gözükmüyor. Ancak neticede bir ölüm olduğu için 'Bir yerde aksama ve ihmal var mı?' diye soruşturuyoruz" dedi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Mürsel Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşamını yitiren Utar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi.

Son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın önüne geçmekte ciddi gayretleri olmasına rağmen estetik cerrahi, mide küçültme ve yağ aldırma operasyonlarında maalesef kentte üzücü bir olay yaşadıklarını ifade eden Durmaz, konuyu basından öğrenerek aileye ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.

Durmaz, konuyla ilgili gerekli çalışmayı başlattıklarını dile getirerek, "Konuyla ilgili soruşturma açtık. Bununla ilgili çalışmalar, bilgi, belge toplama işleri ve gerekli kişilerle görüşme işlemleri devam ediyor. İşin adli boyutu var. Biz idari kısmıyla ilgili soruşturma başlattık. Neticede hasta kayıtları, hastaneden alacağımız belgeler ve de ilgili kişilerden atadığımız soruşturmacının toplayacağı bilgi, belge ve şahitler konuya ışık tutacak." şeklinde konuştu.

"Mevzuatlar çerçevesinde gereken yapılacak"

Olayın otopsi raporuyla daha net ortaya çıkabileceğini anlatan Durmaz, "Bu konuda bir ihmal, yapılması gereken bir işlemde gecikme ya da yapılmama durumu söz konusuysa mevzuatlar çerçevesinde gereği yapılacaktır. Keşke bu olaylar olmasa. Vatandaşımızın da bu konuda bilinçli olması lazım. Doğal olarak bu işlemleri yürütmesi beklenen, bunu cerrahi yola başvurmaksınız da çözebileceğini bilmesi gerekir. İlk başta cerrahi düşünmesinler." ifadesini kullandı.

Durmaz, Sağlık Bakanlığının hasta, doktor ve hastane konularında mevzuatının açık olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ameliyatı yapan doktorumuzun bizden çalışma belgesi var. Özel muayenehane işletebilir belgesi var. O konuda hiçbir belge eksiği yok. Kaldı ki cerrah olduğu için ameliyatlar yapabileceği de hastanelerle ilgili çalışma belgeleri ve ruhsatların da bir sıkıntı gözükmüyor. Usul anlamında işleyiş anlamında herhangi bir problem gözükmüyor. Ancak neticede bir ölüm olduğu için 'Bir yerde aksama ve ihmal var mı?' diye soruşturuyoruz. Bu neticelendiğinde kamuoyunu bilgilendireceğiz. Mevzuata aykırı bir işlem gözükmüyor. En üzücü kısmı ölümle neticelenmiş olması. Çok yıpratıcı, üzücü."

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağ alma ameliyatı geçiren Dilek Utar, operasyonun ardından rahatsızlanınca yoğun bakım ünitesine kaldırılmış, ameliyattan 1 gün sonra yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Utar, dün Derince ilçesinde toprağa verilmişti.

Zayıflamak isterken canından olmuştu! Harekete geçildi

Bu haber toplam 256 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti’de delege seçim tarihi belli oldu17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:15
  • Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş:FETÖ sanıklarına tek tip elbise17 Temmuz 2017 Pazartesi 22:23
  • Başbakan Yardımcısı Canikli: İhraç edilenden fazla FETÖ irtibatlı kamu çalışanı var17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:50
  • O kanun tasarısı mecliste kabul edildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 19:20
  • OHAL 3 ay uzatıldı17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:25
  • “Kuvvetli sağanak yağış” uyarısı var17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:37
  • "İzmit halkı buna hazırlıklı olmalı"17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:36
  • Kocaeli'de yıllarca görev yaptı, Cizre'de yaralı kurtuldu! Yürek burkan detaylar17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:22
  • Pedallar Demokrasi Şehitleri için çevrildi17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:21
  • TSK'dan son dakika açıklaması: 17 asker yaralandı17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:19
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti