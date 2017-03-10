  • BIST 89.430
  • Altın 144,852
  • Dolar 3,7333
  • Euro 3,9821
  • Kocaeli 7 °C

“Kocaeli ile farklı muhabbetimiz var”

»
“Kocaeli ile farklı muhabbetimiz var”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un şampiyon sporcularını ödüllendirdi. 

Kocaeli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi’nin 8.Açılış Bayramı etkinlikleri için pazar günü ilimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe Pazarı alanındaki mitingin ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nden kentin durumu, tamamlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgi aldı.

“DOSTLUĞUMUZ ESKİYE DAYANIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kocaeli’nin nereden nereye geldiğini çok iyi bilirim. Kocaeli ile dostluğumuz, muhabbetimiz çok eskilere, gençlik dönemime kadar uzanır. Depremden sonra Kocaeli adeta yeniden inşa edildi. Kocaeli adeta şaha kalktı. Bakanlarıyla, milletvekilleriyle, valileri ile uyum içinde örnek bir ekip çalışması yürütülmesinin bu gelişmede büyük payı vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Perşembe Pazarı alanında gerçekleştirdiği Kocaeli 8.Açılış Bayramı etkinliği sonrası Kocaeli Valiliği Kompleksi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret eti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve vali yardımcıları tarafından kapıda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın da eşlik etti.

HATIRA FOTOĞRAFLARI    

İlk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik makamında Vali Güzeloğlu ve diğer protokolle bir süre görüştü, kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik makamında Bakanlarla, milletvekilleriyle, Donanma ve Garnizon Komutanları ile Cumhuriyet Başsavcılarıyla, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makamda ayrıca Hakkari’de şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Çakal’ın eşi Zeynep Çakal ve oğlu Metehan Serkan Çakal, Demokrasi şehidi Emrah Sapa’nın eşi Ayşe Sapa ile    Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nün Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden şampiyon sporcuları ve kendisinin karakalem resmini çizen Gülşah Yağmur Yazıcı ve ailesi ile fotoğraf çektirdi.

10-(medium).jpg08-(medium).jpg

09-(medium).jpg

Bu haber toplam 5521 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ücretsiz internet hizmeti büyük ilgi görüyor13 Mart 2017 Pazartesi 15:19
  • Beyaz Kalpler'de kazanan Semarkand oldu13 Mart 2017 Pazartesi 15:17
  • İzmit'te "Mis kokulu kazançlar" projesi start aldı13 Mart 2017 Pazartesi 15:12
  • Başkan Baran, ‘evet’ için Hereke’deydi13 Mart 2017 Pazartesi 13:52
  • Kocaeli’nin incisi; Sırça Köşk13 Mart 2017 Pazartesi 13:30
  • Çanakkale'de destan yazan kahramanların anıları Outlet’te13 Mart 2017 Pazartesi 13:27
  • Kalaycılıkla geçen yarım asır13 Mart 2017 Pazartesi 13:23
  • Dağ kızağının ilk test sürüşü Köşker'den13 Mart 2017 Pazartesi 13:05
  • Miting alanı belediye ekiplerince temizlendi13 Mart 2017 Pazartesi 12:10
  • ‘Kadın için estetik büyük önem taşır’13 Mart 2017 Pazartesi 10:24
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti