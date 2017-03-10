“Kocaeli ile farklı muhabbetimiz var”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un şampiyon sporcularını ödüllendirdi.

Kocaeli Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi’nin 8.Açılış Bayramı etkinlikleri için pazar günü ilimizi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perşembe Pazarı alanındaki mitingin ardından Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nden kentin durumu, tamamlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgi aldı.

“DOSTLUĞUMUZ ESKİYE DAYANIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kocaeli’nin nereden nereye geldiğini çok iyi bilirim. Kocaeli ile dostluğumuz, muhabbetimiz çok eskilere, gençlik dönemime kadar uzanır. Depremden sonra Kocaeli adeta yeniden inşa edildi. Kocaeli adeta şaha kalktı. Bakanlarıyla, milletvekilleriyle, valileri ile uyum içinde örnek bir ekip çalışması yürütülmesinin bu gelişmede büyük payı vardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Perşembe Pazarı alanında gerçekleştirdiği Kocaeli 8.Açılış Bayramı etkinliği sonrası Kocaeli Valiliği Kompleksi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret eti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve vali yardımcıları tarafından kapıda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli Milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın da eşlik etti.

HATIRA FOTOĞRAFLARI

İlk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Valilik makamında Vali Güzeloğlu ve diğer protokolle bir süre görüştü, kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik makamında Bakanlarla, milletvekilleriyle, Donanma ve Garnizon Komutanları ile Cumhuriyet Başsavcılarıyla, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makamda ayrıca Hakkari’de şehit düşen Piyade Üsteğmen Serkan Çakal’ın eşi Zeynep Çakal ve oğlu Metehan Serkan Çakal, Demokrasi şehidi Emrah Sapa’nın eşi Ayşe Sapa ile Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nün Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden şampiyon sporcuları ve kendisinin karakalem resmini çizen Gülşah Yağmur Yazıcı ve ailesi ile fotoğraf çektirdi.