Kocaeli İşçi Sağlığı Meclisi kuruldu

Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleşen panele meclisi oluşturan; sendika ve meslek odaları temsilcileri, akademisyenler, İşçi Sağlığı Güvenliği (İSG) uzmanları, iş yeri hekimleri ve işçiler ile KESK, DİSK, TMMOB ve TTB temsilcileri katıldı.

İŞ YERLERİ DENETİMDEN UZAK

Panelde konuşan TTB üyesi ve iş yeri hekimi Dr.Aykut Çelik, Kocaeli’nin ağır sanayi üretiminde büyük bir yerleşim yapısına sahip olduğunu anlattı, “İşçi ölümlerinin iş kazası olarak anılamaz. Kocaeli il sınırları içinde son 9 ayda 48 işçinin hayatını kaybetti. İş yerlerinin denetimden uzak. Var olan yasalar işletilmiyor. Bugün iş güvenliği denetimi tamamen ortadan kaldırılmak isteniyor. Meslek hastalığı raporu veren iş yeri hekimleri cezalandırılıyor” dedi.

KOCAELİ İŞ CİNAYETLERİ RAPORU

Toplantıda açıklanan 2017 yılı ilk 9 aylık iş cinayetleri raporu şöyle:

“-İlimizde 2017 yılı ilk 9 ayında 48 işçi iş cinayetine kurban gitmiştir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da inşaat en fazla iş cinayetinin meydana geldiği iş kolu oldu. İlimizde de 14 kişinin yaşamını yitirdiği inşaat iş kolu yine il sırada gelirken, ikinci sırada ise 7 kişinin yaşamını yitirdiği taşımacılık iş kolu yer aldı.

Ülkemizde yüzde 5 olan metal işkolu ölümleri Kocaeli’ de yüzde 11’e ulaşıyor. İş cinayetlerinin ana nedenlerine Kocaeli açısından bakıldığında ilk sırada geçen yıl yüzde 29 ile trafik ve servis kazaları yer alırken, 2017 yılının ilk 9 ayında yüzde 23 ile ezilme, göçük almıştır. Yüzde 21 yüksekten düşme ikinci sırada, yüzde 17 kalp krizi üçüncü sırada, trafik ve servis kazaları ise dördüncü sırada yer almıştır. Yüzde 17 olan iş başında kalp krizi geçirme ise ülke ortalamasının oldukça üzerindedir. Hayatını kaybeden 48 emekçinin 42’si işçi, 3’ü çiftçi ve 3’ü esnaftır. Kocaeli’ de 2017 yılının ilk 9 ayında ölenlerin tamamı erkek, 1’i çocuk, 4’ü göçmendir. İlimiz iş cinayetleri bakımından, ölen kişi sayısı dikkate alındığında ülke genelinde 8’inci sırada gelmektedir.”

Ayşegül KALAYCI