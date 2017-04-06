Kocaeli istihdam seferberliğinde hedef yükseltti

Kocaeli'de 1 Ocak-22 Mart tarihlerinde 25 bin 619 yeni istihdam gerçekleştirildi.

Vali Güzeloğlu "Yıl sonu için koyduğumuz en az 60 bin yeni istihdam hedefinin yüzde 40'ını biz 3 ayda gerçekleştirdik. Bu perspektifte baktığımız zaman yıl sonu hedefimiz olan en az 60 bin yeni istihdamı çok rahatlıkla elde edeceğimiz ve 100 bin rakamını zorlayacağımız ortaya çıkıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan Mili İstihdam Seferberliği'ne en hızlı cevap veren kentlerden Kocaeli'de, 1 Ocak-22 Mart tarihlerinde 25 bin 619 yeni istihdam elde edildi.

Sanayi kenti Kocaeli'de yılın ilk 3 aylık dönemine ilişkin istihdam verileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı çağrının olumlu etkilerinin şimdiden görülmeye başlandığını ortaya koydu.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında, Milli İstihdam Seferberliği'ne yönelik 14 Şubat'ta yapılan toplantının ardından açıklanan yıl sonu için en az 60 bin istihdam hedefinin yüzde 40'ına, 22 Mart itibarıyla ulaşıldı. Bu performansıyla Kocaeli'nin yıl sonu istihdam hedefi, 100 bin olarak revize edildi.

Vali Güzeloğlu, yaptığı açıklamada, Kocaeli'nin Türkiye'nin enerji, kimya, otomotiv gibi taşıyıcı sektörlerine ev sahipliği yapan büyük bir şehir olduğunu belirterek, kentin Türkiye'nin üretiminin yüzde 18-20'sini, ihracatının yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdiğini ve açıklanan bütün verilerde ülkeyi geleceğe taşıyan bir öncü şehir olduğunu söyledi.

Güzeloğlu, Kocaeli'nin 13 organize sanayi bölgesi, 3 teknopark, 100'ü aşkın Ar-Ge merkezine ev sahipliği yaptığı bilgisini vererek, 35 ayrı liman ve iskele altyapısıyla da Türkiye'nin en büyük liman merkezi olduğunu kaydetti.

Kocaeli'nin bütün bunların ışığında Türkiye'nin ekonomik anlamda geleceğe güvenle bakmasını sağlayan bir şehir olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, bunun sorumluluğuyla hareket ettiklerini ve sahip oldukları bu birikimi istihdama doğrudan yöneltmek istediklerini ifade etti.

Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan Milli İstihdam Seferberliği'nin en öncelikli konuları olduğunu dile getirerek, "Seferberlik" kavramının topyekun ülke ve millet olarak bir meseleye eğilmeyi, güçleri birleştirmeyi ve o amaç doğrultusunda çalışmayı içerdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki TOBB Ekonomi Şurası'nda yaptığı çağrının istihdam alanında çözümü amaçlayan bir buluşmayı sağladığına işaret eden Güzeloğlu, bu çağrıdan bir hafta sonra sorumluluklarını yerine getiren bir il olmanın heyecanıyla çalışmalara başladıklarını anlattı.

"Hedefin yüzde 40'ına 3 ayda ulaştık"

Vali Güzeloğlu, hedeflerinin, "en yüksek ve sürdürülebilir istihdamı elde etmek" olduğunu vurgulayarak, "Benim başkanlığımda sayısız toplantılar gerçekleştirdik. Her hafta sonu çalışmalarımızı değerlendiriyor, geldiğimiz noktayı gözden geçiriyor, bu anlamda yapılması gereken bütün çalışmaları yapıyor, varsa eksikliklerimiz gideriyor ve daha öteye taşımanın gayretini sergiliyoruz." diye konuştu.

Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden başlayarak bütün OSB başkanları ve özel firmalarla birebir görüşmeler yaptıklarını anlatan Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toplantılarda 2017 için hedefimizi en az 60 bin istihdam olarak da kamuoyuyla paylaşmıştık. İlk sonuçları almaya başlıyoruz. Şu anda 1 Ocak 2017 ve 22 Mart 2017 tarihleri arasında, SGK verileri açısından baktığımızda, Kocaeli'de 25 bin 619 yeni istihdam gerçekleştirildi. Yıl sonu için koyduğumuz en az 60 bin yeni istihdam hedefinin yüzde 40'ını biz 3 ayda gerçekleştirdik. Hem ülkemiz hem de ilimiz adına güven veren bir rakama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu perspektifte baktığımız zaman yıl sonu hedefimiz olan en az 60 bin yeni istihdamı çok rahatlıkla elde edeceğimiz ve 100 bin rakamını zorlayacağımız ortaya çıkıyor. Bu hedefi de inşallah elde etmenin kararlılığı içerisindeyiz."

Vali Güzeloğlu, "Yaklaşık 3 ayda elde edilen 25 bin 619 istihdam, nüfus açısından oranladığımız zaman Kocaeli'yi açık ara Türkiye'nin istihdam şampiyonu yapıyor. İstanbul ve İzmir, nüfusa oranla istihdamda bizim çok gerimizde. Kocaeli 1 milyon 800 bin nüfusu ve 25 bin 619 istihdamla nüfusa oranla istihdamda Türkiye'de açık ara birinci sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Bu enerjiyle işsizlik verilerinin yeniden tek haneli rakamlara indiği, ekonomik büyümenin sürdüğü ve çok önemli istihdam fırsatları sunan bir sonucu elde edeceklerine inandığını ifade eden Güzeloğlu, iş arayan vatandaşların İŞKUR ile doğrudan iletişime geçerek, iş ve meslek danışmanlarıyla görüşmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. pan eşi mimar