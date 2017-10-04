Kocaeli İtfaiyesi Dünya’yı eğitiyor

Dünyanın dört bir yanından itfaiyeciler eğitim almak için Kocaeli'ne geliyor. Bu kapsamda farklı coğrafyalardan 13 ülke Kocaeli İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde (KOBİTEM) eğitim gördü. Son olarak 5 kişilik Şili grubu Kocaeli İtfaiyesi'nde misafir edilerek eğitimden geçirildi. Şili'nin deprem ülkesi olması dolayısıyla, gruptakiler eğitimleri özenle tamamladılar. Şili grubundaki itfaiyecilere KOBİTEM'in 67'inci grup sertifika töreninde sertifikaları verildi. Önümüzdeki aylarda Kolombiya'dan da bir grup eğitimlere katılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2010 yılından bu yana İtfaiye Eğitici Eğitimi programını sürdürüyor. Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu çalışma ile üç hafta boyunca itfaiyeciler 120 saatlik bir eğitimden geçiriliyor. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak veriliyor. Bu eğitimlerde yurt dışından gelen meslektaşlarımız da faydalanıyor. Burada hem tecrübe paylaşılıyor hem de kültürel manada uluslararası yeni dostluklar kuruluyor.

Eğitimlerde yangın, deprem, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma, tehlikeli kimyasal maddelere müdahale teknikleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı gibi birçok mesleki konularda eğitimler verildi. Eğitimlerde ekip flashover simülatörü ve duman simülatöründe yangınla mücadele etti. Duman simülatörüne giren ekip burada dumanlı ortamda mücadele etti. Görüş açısının sıfıra indirildiği simülatörde müdahale ekibine kapalı ve yoğun duman barındıran ortamlarda ilerleme teknikleri gösterildi. Dumanlı simülatörde yaralı arama kurtarma çalışmaları ile dar alanda çalışma yöntemleri öğretildi

Flashover konteynırında oluşturulan yüksek ve yarım yanma özelliği gösteren yoğun dumanın, oksijenin kontrollü bir şekilde verilmesiyle ani parlama ile tutuşturulması sağlandı. İtfaiyeciler, konteynerda oluşturulan 750 derece ısıda gerçek bir yangın ortamını gördü.