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Kocaeli İtfaiyesi'nden Türkiye’de bir ilk

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Kocaeli İtfaiyesi'nden Türkiye’de bir ilk
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olası afetlere karşı tatbikatlarını sürdürüyor.

Yangın tatbikatları yaparak personelin her türlü duruma hazırlıklı olmalarını sağlayan İtfaiye Daire Başkanlığı, tatbikat sırasında görülen eksikliklerin de giderilerek güvenli bir ortam oluşmasını sağlıyor. Yangın tatbikatları şehirde yer alan sanayi kuruluşlarından sonra AVM’lerde de uygulanarak, olayların adeta bir ön izlemesi yapılıyor. İtfaiye ekipleri büyük AVM’lerde çıkabilecek yangını tatbikat sayesinde nasıl kontrol altına alabileceğini tecrübe ediniyor. 

SYMBOL AVM’DE TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Daha önce Büyükşehir’in pek çok biriminde ve büyük sanayi kuruluşlarında gerçekleştirilen tatbikatlardan sonra Türkiye’de ilk kez bir AVM de yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Bu kapsamda Symbol AVM’de gerçekleştirilen yangın tatbikatı ile olası durumlar için eksikler görülüp tamamlanma fırsatı bulundu. Tatbikatta deprem sırasında yaralanarak toplanma yerine ulaşamayan bir çalışanın kurtarılması ve ambulansa taşınması senaryosu işlendi. Ayrıca fabrikanın yüksek bir yerinde mahsur kalan yaralı çalışan da itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni kullanılarak kurtarıldı. Kocaeli İtfaiyesi’nin sağlık ekipleri ile birlikte AVM’de gerçekleştirdiği tatbikat başarı ile sonuçlandı.
 
TATBİKAT İÇİN ÖN HAZIRLIK YAPILDI
Symbol AVM yetkilileri tarafından talep edilen yangın tatbikatı AVM çalışanları, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Tatbikat düzenleme komitesi tarafından kurumun mevcut imkânları ve kaynakları analiz edilerek tatbikat alanı tespit edildi. Tatbikat öyküsü, senaryosu, tatbikat yönergesi hazırlandıktan sonra tüm ekipler ile birlikte uygulamaya konuldu. Tatbikat sırasında AVM personeli, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri senaryoya uygun bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirdi.

YANGIN VE KURTARMA SENARYOSU
Deprem kaynaklı artçı şoklarla AVM’de çıkan bir yangının konu edildiği tatbikatta, senaryo gereği depremle birlikte personel toplanma yerlerine gitti. İçeriden hafif yaralı olarak dışarı çıkarılanlar ambulansla hastaneye gönderildi. Sarsıntı sonrasında çıkan yangın, olay yerine zamanında gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Afet sonrası toplanma yerine gelemeyip üst katlarda kaldığı tespit edilen yaralılar itfaiye merdiveni ile zemine indirildi. AVM’nin üst katlarından İtfaiye merdiveni sayesinde başarılı bir şekilde indirilen yaralı ambulansla hastaneye götürüldü. Tatbikatta 40’a yakın personel görev alırken AVM çalışanları da güvenli bir yerden tatbikatı izledi. Başarı ile sonuçlanan tatbikat sonrasında görevli personel, itfaiye ve sağlık ekipleri izleyenler tarafından alkışlandı.

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