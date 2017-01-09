Kocaeli Kamu Hastaneleri’ne 14 diş hekimi 4 eczacı atandı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri sonuçlandı.
Buna göre ilimize 9 Uzman Diş Tabibi, 5 Diş Tabibi, 4 Eczacı ataması yapıldı.
Yapılan Atama Sonuçlarına Göre;
SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 1 Eczacı
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi: 1 Eczacı
Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi: 1 Eczacı
Körfez Devlet Hastanesi: 1 Eczacı
Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesi: 1 Diş Tabibi
Dilovası Devlet Hastanesi: 1 Diş Tabibi
Kocaeli Nuh Çimento ADSM: 2 Diş Tabibi
Körfez ADSM: 1 Uzman Diş Tabibi (Protetik Diş Tedavisi), 1 Diş Tabibi
Derince ADSM: 2 Uzman Diş Tabibi ( 1 Protetik Diş Tedavisi, 1 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi)
Gölcük ADSM: 1 Uzman Diş Tabibi (Endodonti)
Darıca ADSM: 5 Uzman Diş Tabibi (1 Protetik Diş Tedavisi, 1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, 1 Çocuk Diş Hekimliği, 1 Ortodonti, 1 Endodonti)
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