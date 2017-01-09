Kocaeli Kamu Hastaneleri’ne 14 diş hekimi 4 eczacı atandı

Sağlık Bakanlığı 6. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası (2.Yerleştirme) sonuçları açıklandı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri sonuçlandı.

Buna göre ilimize 9 Uzman Diş Tabibi, 5 Diş Tabibi, 4 Eczacı ataması yapıldı.

Yapılan Atama Sonuçlarına Göre;

SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 1 Eczacı

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi: 1 Eczacı

Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi: 1 Eczacı

Körfez Devlet Hastanesi: 1 Eczacı

Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesi: 1 Diş Tabibi

Dilovası Devlet Hastanesi: 1 Diş Tabibi

Kocaeli Nuh Çimento ADSM: 2 Diş Tabibi

Körfez ADSM: 1 Uzman Diş Tabibi (Protetik Diş Tedavisi), 1 Diş Tabibi

Derince ADSM: 2 Uzman Diş Tabibi ( 1 Protetik Diş Tedavisi, 1 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi)

Gölcük ADSM: 1 Uzman Diş Tabibi (Endodonti)

Darıca ADSM: 5 Uzman Diş Tabibi (1 Protetik Diş Tedavisi, 1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, 1 Çocuk Diş Hekimliği, 1 Ortodonti, 1 Endodonti)

