Kocaeli kara teslim

Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyu aralıksız devam etti.

Sabah uyanan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaştı. Kent merkezinde otomobil ve çatıların üstü bembeyaz oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 20 santime kadar çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca hazır bekledi.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemiz yeni soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girdi. Bugün,yarın pazartesi ve salı günü bölgemizde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına iniyor. Özellikle pazartesi ve salı günleri, gündüz sıcaklıkları bile (0)’ın altına inecek. Pazartesi gecesi termometreler (-7) dereceyi görecek.