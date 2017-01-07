  • BIST 77.107
  • Altın 137,571
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli -1 °C

Kocaeli kara teslim

»
Kocaeli kara teslim
Kocaeli'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyu aralıksız devam etti.

Sabah uyanan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaştı. Kent merkezinde otomobil ve çatıların üstü bembeyaz oldu. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 20 santime kadar çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca hazır bekledi.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemiz yeni soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girdi. Bugün,yarın pazartesi ve salı günü bölgemizde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına iniyor. Özellikle pazartesi ve salı günleri, gündüz sıcaklıkları bile (0)’ın altına inecek. Pazartesi gecesi termometreler (-7) dereceyi görecek.

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de engelli ve hamilelere kar izni06 Ocak 2017 Cuma 22:41
  • Valilik uyardı.. Kocaeli'de kar ne kadar sürecek?06 Ocak 2017 Cuma 21:01
  • Bakan Arslan: Osmangazi Köprüsü'nde geçişler...06 Ocak 2017 Cuma 18:25
  • Ünlü: “Referanduma ‘evet’ diyeceğiz” 06 Ocak 2017 Cuma 17:10
  • İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili 18 gözaltı06 Ocak 2017 Cuma 16:15
  • Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan taziye mesajı06 Ocak 2017 Cuma 15:33
  • Sirmen, gün sayıyor06 Ocak 2017 Cuma 15:00
  • Tramvayda sona doğru06 Ocak 2017 Cuma 14:46
  • Vapur seferleri durdu06 Ocak 2017 Cuma 14:00
  • Albayrak: Elektrik ve doğalgaza bu yıl zam öngörmüyoruz06 Ocak 2017 Cuma 12:09
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • CHP, bağırıp çağırmakla AK Parti’yi durdurabilir mi?
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti