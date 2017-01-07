  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli -2 °C

Kocaeli kara teslim olmadı

»
Kocaeli kara teslim olmadı
Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sonucu her yer beyaza büründü. Yoğun kar yağışına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm ilçelerde kar mücadelesi verdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yollar açıldı, üst geçitlerin üzeri temizlendi. Şehir merkezinde ve ilçelerde yola çıkan sürücüler ve vatandaşlar zorlanmadı. 

İzmit’in en yoğun hastanelerinden olan Kocaeli Devlet Hastanesinin önünde ise kar küreme çalışması yapıldı. Malta mahallesi bölgesinde ise kapanan ara sokaklarda ise belediye iş makineleri yolları açmak için çalışmaya başladı.

ANA YOLLAR AÇIK

 İlimiz bu defa ağır kış koşullarına hazırlıklı yakalandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterleri açık tutmayı başardı. Bu defa geçen yıl sonundaki kadar elektrik kesintisi de yaşanmadı. Bazı köy yollarında sıkıntılar yaşanıyor. Kar yağışının şiddetini kaybetmekle birlikte bugün de devam etmesi bekleniyor. Pazartesi gecesi ise kuvvetli don bekleniyor.

TEMİZLİK GECEDEN BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı uyarısı nedeniyle cuma gecesinden gerekli önlemleri almıştı. Cuma gecesi ve bugün şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etti. Bölgemiz alışık olmadığı kadar fazla kar yağışı aldı. Ama bugün çok büyük bir olumsuzluk yaşanmadı.

Diğer ilçelerde olduğu gibi Karamürsel'de de yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler çalışmasını sürdürüyor. İlçede yaklaşık 30 kişilik ekip, çalışmalarına devam ediyor.

KARAMÜRSEL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu an kapalı mahalle yolu bulunmadığını belirterek, iki mahalle ve ilçenin batısındaki bazı kısımlarda elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

Görevlilerin bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Narinoğlu, en kısa zamanda elektrik verileceğini, ilçede açık öğretim sınavlarının sorunsuz şekilde yapıldığını kaydetti.

Kent beyaza büründü, ortaya bu kareler çıktı

Kocaeli beyaza uyandı! Kaç gün sürecek?

Kerim YAVUZ - Şennur YILDIZ

devlethastanesinin-onunde-biriken-karlar,-temizlendi.jpgkapanan-ara-yollar-is-makineleri-ile-acildi.jpg

Bu haber toplam 1829 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de yoğun kar yağışı07 Ocak 2017 Cumartesi 09:00
  • Kocaelili muhtarlar terörü lanetledi07 Ocak 2017 Cumartesi 08:40
  • Sarıkamış şehitleri için yarın yürüyüş var07 Ocak 2017 Cumartesi 08:40
  • Kocaeli'de 4 derneğe kapatma kararı07 Ocak 2017 Cumartesi 01:33
  • Kapatılan 11 gazete yeniden açıldı06 Ocak 2017 Cuma 23:37
  • İşte Kocaeli'de görevinden ihraç edilen isimler06 Ocak 2017 Cuma 23:30
  • Ömer Faruk Gergerlioğlu ihraç edildi06 Ocak 2017 Cuma 23:29
  • Gülüzar Ateş görevden ihraç edildi06 Ocak 2017 Cuma 23:29
  • Kocaeli'de engelli ve hamilelere kar izni06 Ocak 2017 Cuma 22:41
  • Valilik uyardı06 Ocak 2017 Cuma 21:01
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • CHP, bağırıp çağırmakla AK Parti’yi durdurabilir mi?
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti