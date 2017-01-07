Kocaeli kara teslim olmadı

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı sonucu her yer beyaza büründü. Yoğun kar yağışına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm ilçelerde kar mücadelesi verdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yollar açıldı, üst geçitlerin üzeri temizlendi. Şehir merkezinde ve ilçelerde yola çıkan sürücüler ve vatandaşlar zorlanmadı.

İzmit’in en yoğun hastanelerinden olan Kocaeli Devlet Hastanesinin önünde ise kar küreme çalışması yapıldı. Malta mahallesi bölgesinde ise kapanan ara sokaklarda ise belediye iş makineleri yolları açmak için çalışmaya başladı.

ANA YOLLAR AÇIK

İlimiz bu defa ağır kış koşullarına hazırlıklı yakalandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterleri açık tutmayı başardı. Bu defa geçen yıl sonundaki kadar elektrik kesintisi de yaşanmadı. Bazı köy yollarında sıkıntılar yaşanıyor. Kar yağışının şiddetini kaybetmekle birlikte bugün de devam etmesi bekleniyor. Pazartesi gecesi ise kuvvetli don bekleniyor.

TEMİZLİK GECEDEN BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı uyarısı nedeniyle cuma gecesinden gerekli önlemleri almıştı. Cuma gecesi ve bugün şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam etti. Bölgemiz alışık olmadığı kadar fazla kar yağışı aldı. Ama bugün çok büyük bir olumsuzluk yaşanmadı.

Diğer ilçelerde olduğu gibi Karamürsel'de de yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler çalışmasını sürdürüyor. İlçede yaklaşık 30 kişilik ekip, çalışmalarına devam ediyor.

KARAMÜRSEL'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu an kapalı mahalle yolu bulunmadığını belirterek, iki mahalle ve ilçenin batısındaki bazı kısımlarda elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

Görevlilerin bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Narinoğlu, en kısa zamanda elektrik verileceğini, ilçede açık öğretim sınavlarının sorunsuz şekilde yapıldığını kaydetti.

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Kerim YAVUZ - Şennur YILDIZ