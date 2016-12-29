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Kocaeli Kars Ardahan Iğdır Vakfı'nda görev dağılımı

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Kocaeli Kars Ardahan Iğdır Vakfı'nda görev dağılımı
Kocaeli Kars Ardahan Iğdır Vakfı'nın olağan genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu, görev dağılımı yaptı.

Vakfın lokalinde gerçekleşen yönetim kurulunun ilk toplantısında başkanlığa Mehmet Irak getirildi. Eren Kazgan birinci başkanlığa ve İsa Bozkurt ikinci başkanlığa getirilirken, Taner Sarıçayır'ın genel sekreter, Akif Özecik'in ise muhasip olarak görev yapmasına karar verildi.

Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri Abidin Öztürk, Hetem Karahancı, İlhan Tamyüksel, Serhat Yılmaz, Ömer Ülker ve Yunus Mete'den oluşuyor.

Vakıf Başkanı Irak, genel kurulda listesine destek veren üyelere ve yaptıkları hizmetlerden dolayı eski yönetime teşekkür ederek, yeni dönemde güzel hizmetler yapacaklarını ifade etti.

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